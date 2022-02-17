Лучший подарок к 23 февраля советник Текслера вытянул из лунки

Для Владимира Мякуша (на фото) рыбалка остается любимым хобби Фото: Пресс-служба Заксобрания Челябинской области © URA.RU

Самый лучший подарок ко Дню защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, советник челябинского губернатора Владимир Мякуш устроил себе сам, вытянув из лунки на одном из водоемов осетра. Другие челябинские VIP-персоны в преддверии праздника, также рассказали URA.RU, какие подарки особенно им запомнились, и это не банальный парфюм или носки.

«Мы решили 23 февраля поехать на рыбалку, и я поймал осетра, на мотыля! Когда клюнуло, стал тянуть, думаю, что там за крокодил такой лезет? Оказалось — осетр, вот все удивились!», — рассказал Мякуш URA.RU, не скрывая эмоций.

Владимир Мякуш до сих с удовольствием вспоминает самое удачное 23 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для Мякуша рыбалка является давним и любимым хобби, о котором знают все элиты еще с тех времен, когда он руководил заксобранием региона. Свидетелем улова стала съемочная группа программы «На зорьке», которая шла в то время на телеканале «Восточный экспресс». Как признался URA.RU Мякуш, осетра он передарил одному из товарищей, но этот день политику запомнился как один из самых удачных.

Ныне преуспевающий бизнесмен Борис Видгоф до сих пор помнит, как ему в армии подали красную икру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бизнесмен Борис Видгоф, основной владелец группы компаний «Бовид», в которую входит самый высокий в Челябинске отель «Гранд отель Видгоф», рассказал, что наиболее неожиданный подарок он получил на 23 февраля в армии. Видгоф нес службу в столице Чукотки Анадыре и в День Советской Армии и Военно-морского флота, так тогда назывался День защитника Отечества, каждому солдату на стол поставили тарелки, полные красной икры. Для тех, кто, по словам Видгофа, не то, что икры, фруктов не видел, такое угощение стало потрясением.

Вице-губернатор Станислав Мошаров до сих пор благодарен жене за подарок, которому скоро будет 29 лет. «Самый лучший подарок сделала жена 23 февраля 1993 года. Она родила мне сына Дениса», — рассказал URA.RU вице-губернатор.

23 февраля у Станислава Мошарова родился сын Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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