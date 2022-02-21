На телеканале «Россия-24» вышел сюжет о том, что в Екатеринбург прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса. Также в сюжете отмечено, что всего в регион прибудет 14 поездов. Однако официально свердловские власти заявили URA.RU, что поезд в регион не приезжал.
«Более 20 тысяч беженцев пересекли границу России за минувшие сутки. Об этом сообщило погрануправление Ростовской области. Оттуда в регионы были отправлены свыше 11 тысяч беженцев. Один из 14 поездов прибыл в Екатеринбург», — сообщает ведущая телеканала «Россия 24».
В департаменте информационной политики по Свердловской области URA.RU не подтвердили эту информацию. «Таких данных — о прибытии поезда — у нас нет. Поезд точно не приезжал», — сообщили корреспонденту. На телеканале URA.RU отказались комментировать ситуацию по телефону, корреспондент направил письмо в адрес «России-24».
Массовая эвакуация жителей Донбасса началась 18 февраля. Покинуть самопровозглашенные республики могут женщины, дети и пожилые люди. Эвакуация связанна с тем, что по заявлению главы ДНР Денис Пушилин, Киев может в любой момент начать полномасштабное наступление на Донбасс. После Совместный центр контроля и координации прекращения огня (СЦКК) заявил, что украинские военные совершила более 30 обстрелов самопровозглашенной Луганской народной республики за сутки.
На телеканале «Россия-24» вышел сюжет о том, что в Екатеринбург прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса. Также в сюжете отмечено, что всего в регион прибудет 14 поездов. Однако официально свердловские власти заявили URA.RU, что поезд в регион не приезжал. «Более 20 тысяч беженцев пересекли границу России за минувшие сутки. Об этом сообщило погрануправление Ростовской области. Оттуда в регионы были отправлены свыше 11 тысяч беженцев. Один из 14 поездов прибыл в Екатеринбург», — сообщает ведущая телеканала «Россия 24». В департаменте информационной политики по Свердловской области URA.RU не подтвердили эту информацию. «Таких данных — о прибытии поезда — у нас нет. Поезд точно не приезжал», — сообщили корреспонденту. На телеканале URA.RU отказались комментировать ситуацию по телефону, корреспондент направил письмо в адрес «России-24». Массовая эвакуация жителей Донбасса началась 18 февраля. Покинуть самопровозглашенные республики могут женщины, дети и пожилые люди. Эвакуация связанна с тем, что по заявлению главы ДНР Денис Пушилин, Киев может в любой момент начать полномасштабное наступление на Донбасс. После Совместный центр контроля и координации прекращения огня (СЦКК) заявил, что украинские военные совершила более 30 обстрелов самопровозглашенной Луганской народной республики за сутки.