По официальным данным, беженцы еще не приехали в Екатеринбург Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

На телеканале «Россия-24» вышел сюжет о том, что в Екатеринбург прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса. Также в сюжете отмечено, что всего в регион прибудет 14 поездов. Однако официально свердловские власти заявили URA.RU, что поезд в регион не приезжал.

«Более 20 тысяч беженцев пересекли границу России за минувшие сутки. Об этом сообщило погрануправление Ростовской области. Оттуда в регионы были отправлены свыше 11 тысяч беженцев. Один из 14 поездов прибыл в Екатеринбург», — сообщает ведущая телеканала «Россия 24».

В департаменте информационной политики по Свердловской области URA.RU не подтвердили эту информацию. «Таких данных — о прибытии поезда — у нас нет. Поезд точно не приезжал», — сообщили корреспонденту. На телеканале URA.RU отказались комментировать ситуацию по телефону, корреспондент направил письмо в адрес «России-24».

Массовая эвакуация жителей Донбасса началась 18 февраля. Покинуть самопровозглашенные республики могут женщины, дети и пожилые люди. Эвакуация связанна с тем, что по заявлению главы ДНР Денис Пушилин, Киев может в любой момент начать полномасштабное наступление на Донбасс. После Совместный центр контроля и координации прекращения огня (СЦКК) заявил, что украинские военные совершила более 30 обстрелов самопровозглашенной Луганской народной республики за сутки.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам