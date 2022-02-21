21 февраля 2022

Свердловские власти отказались заселять беженцев в санатории

© Служба новостей «URA.RU»
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Павел Креков. Екатеринбург, портрет, креков павел
Павел Креков заявил, что власти отказались от использования санаториев для заселения в них беженцев из ДНР и ЛНР Фото:
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Беженцы с Украины

Власти Свердловской области отказались от идеи использовать санатории для поселения в них беженцев из Донецкой и Луганской народных республики. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков.

«С учетом принятых вчера на уровне федерации решений [признание Россией независимости ДНР и ЛНР], изменился график прибытия к нам эвакуированных с территории ДНР и ЛНР, изменился их объем. Это дает нам возможность отказаться от использования больницы восстановительного лечения „Липовка“ и санатория „Обуховский“», — заявил Креков во время онлайн-трансляции брифинга в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что с сегодняшнего дня эти объекты восстанавливают свою плановую работу. «Я понимаю, что был нанесен определенный ущерб и урон тем людям, которые там уже проходили лечение. Я прошу понять, что ситуация была экстраординарной и хотел бы попросить у них прощения. К сожалению, на тот момент у нас другого выхода не было», — сообщил вице-губернатор.

Ранее сообщалось, что часть беженцев из ДНР и ЛНР будут заселены в санатории «Обуховский» и «Липовка». Пациенты жаловались, что их выселяют еще до окончания лечения. Также руководство региона заявило, что школы готовы организовать дистанционное обучение для детей-беженцев. Телеканал «Россия 24» передал, что 22 февраля в Екатеринбург прибыл первый из четырнадцати поездов с беженцами. Власти региона эту информацию опровергли.

Массовая эвакуация жителей ДНР и ЛНР началась 18 февраля. Покинуть республики могут женщины, дети и пожилые люди. Эвакуация связана с тем, что, по заявлению главы ДНР Дениса Пушилина, Киев может в любой момент начать полномасштабное наступление на Донбасс.

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Власти Свердловской области отказались от идеи использовать санатории для поселения в них беженцев из Донецкой и Луганской народных республики. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков. «С учетом принятых вчера на уровне федерации решений [признание Россией независимости ДНР и ЛНР], изменился график прибытия к нам эвакуированных с территории ДНР и ЛНР, изменился их объем. Это дает нам возможность отказаться от использования больницы восстановительного лечения „Липовка“ и санатория „Обуховский“», — заявил Креков во время онлайн-трансляции брифинга в соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что с сегодняшнего дня эти объекты восстанавливают свою плановую работу. «Я понимаю, что был нанесен определенный ущерб и урон тем людям, которые там уже проходили лечение. Я прошу понять, что ситуация была экстраординарной и хотел бы попросить у них прощения. К сожалению, на тот момент у нас другого выхода не было», — сообщил вице-губернатор. Ранее сообщалось, что часть беженцев из ДНР и ЛНР будут заселены в санатории «Обуховский» и «Липовка». Пациенты жаловались, что их выселяют еще до окончания лечения. Также руководство региона заявило, что школы готовы организовать дистанционное обучение для детей-беженцев. Телеканал «Россия 24» передал, что 22 февраля в Екатеринбург прибыл первый из четырнадцати поездов с беженцами. Власти региона эту информацию опровергли. Массовая эвакуация жителей ДНР и ЛНР началась 18 февраля. Покинуть республики могут женщины, дети и пожилые люди. Эвакуация связана с тем, что, по заявлению главы ДНР Дениса Пушилина, Киев может в любой момент начать полномасштабное наступление на Донбасс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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