В последние ночи февраля челябинцев ждет похолодание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

До 26 градусов мороза будет опускаться температура в Челябинской области 26 и 27 февраля. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

«Ночью субботы температура в горах опустится до минус 13-18, а в горах до минус 21-26 градусов. В ночь на воскресенье ожидается мороз до минус 16-25 градусов», — сообщили URA.RU в челябинском ЦГМС.

При этом днем 26 и 27 февраля столбики термометров поднимутся выше нулевой отметки, до плюс трех градусов. Таким образом, разница дневных и ночных температур составит порядка 30 градусов. Также в воскресенье ожидается небольшой снег. Ветер будет не слишком сильным — 2-7 метров в секунду.

Скрин: официальный сайт челябинского гидрометцентра