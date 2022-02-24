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В Челябинскую область придут ночные морозы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы. Курган, холод, зима, погода, похолодание
В последние ночи февраля челябинцев ждет похолодание Фото:

До 26 градусов мороза будет опускаться температура в Челябинской области 26 и 27 февраля. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

«Ночью субботы температура в горах опустится до минус 13-18, а в горах до минус 21-26 градусов. В ночь на воскресенье ожидается мороз до минус 16-25 градусов», — сообщили URA.RU в челябинском ЦГМС.

При этом днем 26 и 27 февраля столбики термометров поднимутся выше нулевой отметки, до плюс трех градусов. Таким образом, разница дневных и ночных температур составит порядка 30 градусов. Также в воскресенье ожидается небольшой снег. Ветер будет не слишком сильным — 2-7 метров в секунду.

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До 26 градусов мороза будет опускаться температура в Челябинской области 26 и 27 февраля. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра. «Ночью субботы температура в горах опустится до минус 13-18, а в горах до минус 21-26 градусов. В ночь на воскресенье ожидается мороз до минус 16-25 градусов», — сообщили URA.RU в челябинском ЦГМС. При этом днем 26 и 27 февраля столбики термометров поднимутся выше нулевой отметки, до плюс трех градусов. Таким образом, разница дневных и ночных температур составит порядка 30 градусов. Также в воскресенье ожидается небольшой снег. Ветер будет не слишком сильным — 2-7 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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