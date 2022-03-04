В мэрии Златоуста объяснили визит силовиков

Администрация готова оказывать содействие следствию (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полицейских, проводивших 4 марта оперативно-следственные мероприятия в администрации Златоуста, интересовали контракты муниципалитета 2020 года. Об этом сообщил URA.RU начальник управления ЖКХ мэрии Андрей Самохвалов. Он также опроверг URA.RU информацию о задержании своего заместителя Владимира Горбунова.

«Полицию интересовали муниципальные контракты 2020 года. Мы отдали им все необходимые документы. Горбунов в тот период не работал в администрации. Вчера вечером, 4 марта, он был дома. Сейчас он находится на работе», — заявил Самохвалов.

Обыски в мэрии Златоуста сотрудники полиции провели утром 4 марта. К зданию администрации были стянуты силы ОМОНа. Момент начала операции попал на видео.

В пресс-службе мэрии URA.RU заявили, что заинтересованы в расследовании коррупционных дел и готовы оказывать содействие следственным органам. В ГУ МВД по Челябинской области данную ситуацию не комментируют.