АСВ начинает выплату средств кредиторам «Нейвы»

Сумма, выделенная на выплаты — 3 млрд рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Отзывы лицензий у банков

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) начнет выплаты кредиторам банка «Нейва» 16 марта. Об этом сообщается на официальном сайте АСВ.

«Будут осуществлены расчеты с кредиторами первой очереди по вновь установленным требованиям, включенным в реестр требований кредиторов Банка, пропорционально размеру удовлетворения требований остальных кредиторов первой очереди, а также увеличен процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди, включенных в Реестр, с 70,62% до 100% суммы установленных требований», — говорится в сообщении.

Уточняется, что кредиторы первой и второй очереди вернут 100% суммы установленных требований. Кредиторам третьей очереди в составе основного долга вернут 44,86%. Общая сумма, направленная на выплаты составляет 3 миллиарда рублей.

Ранее кредиторы «Нейвы» выступили с обращением к главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой выкупить облигации федерального займа из-за трудного материального положения. Среди прочих причин были названы и риски банка стать банкротом.

Центробанк России отозвал лицензию у свердловского банка «Нейва» 16 апреля из-за нарушений законов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма. Кроме того, банк был замечен в проведении сомнительных операций по продаже наличной иностранной валюты. Банк «Открытие» был назначен банком-агентом, который должен был вернуть деньги клиентов «Нейвы». В конце апреля кредиторы обратились в ЦБ с требованием принудительно ликвидировать банк.

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