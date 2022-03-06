СМИ: украинка попыталась вывезти мужа в багажнике машины

07 марта 2022 в 03:46 Размер текста - 17 +

Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Украины Женщина на Украине попыталась вывезти мужа из страны в багажнике своего автомобиля. Об этом стало известно от МВД. «Под Мукачево жена пыталась вывезти в Венгрию своего мужа в багажнике „Лексуса“. Теперь женщине светит до пяти лет лишения свободы, а мужчине — мобилизация», — говорится в сообщении газеты «Страна.ua». Тимуру Чешкову из украинского Херсона удалось бежать в ЯНАО. Ему пришлось это сделать по причине того, что он вел пророссийские митинги в 2014 году, а также вел паблик в соцсетях по такой же тематике. Он рассказал, что ему позвонил знакомый и сказал, что ему стоит поскорее уехать из страны. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Женщина на Украине попыталась вывезти мужа из страны в багажнике своего автомобиля. Об этом стало известно от МВД. «Под Мукачево жена пыталась вывезти в Венгрию своего мужа в багажнике „Лексуса“. Теперь женщине светит до пяти лет лишения свободы, а мужчине — мобилизация», — говорится в сообщении газеты «Страна.ua». Тимуру Чешкову из украинского Херсона удалось бежать в ЯНАО. Ему пришлось это сделать по причине того, что он вел пророссийские митинги в 2014 году, а также вел паблик в соцсетях по такой же тематике. Он рассказал, что ему позвонил знакомый и сказал, что ему стоит поскорее уехать из страны. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.