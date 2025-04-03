Россия и Саудовская Аравия решили увеличить добычу нефти в три раза больше плана

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Россия намерена значительно нарастить добычу нефти
Россия намерена значительно нарастить добычу нефти Фото:

Россия и Саудовская Аравия намерены значительно увеличить объемы добычи нефти, как следует из итогов онлайн-встречи стран ОПЕК+. По плану, добыча нефти в этих странах должна достигнуть 9,1 и 9,2 миллиона баррелей в сутки соответственно.

«С 1 апреля 2025 года, восемь стран-участниц осуществят корректировку добычи на 411 тысяч баррелей нефти в день, что эквивалентно трем ежемесячным надбавкам», — следует из пресс-релиза организации. На встрече ОПЕК+ было принято решение ускорить снятие ограничений на добычу нефти, начиная с мая текущего года.

В документе также указано, что новые квоты на добычу могут быть скорректированы в зависимости от рыночных условий. Эта гибкость позволит участникам ОПЕК+ компенсировать ранее недосокращенные объемы. Следующее заседание организации запланировано на 5 мая.

Ранее ОПЕК+ планировала начать наращивание добычи нефти за счет отказа от добровольных ограничений с конца 2024 года, однако эти планы неоднократно откладывались. Теперь, согласно последним решениям, альянс намерен начать увеличивать добычу с апреля 2025 года, предусматривая более мягкий и постепенный переход в течение полутора лет. В Минэрго недавно также отмечали, что в России из-за атак украинских дронов значительно снизились объемы переработки нефти. По итогам 2024 года объемы переработки нефти снизились на 3,1%, а поставки — на 2,5%.

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Россия и Саудовская Аравия намерены значительно увеличить объемы добычи нефти, как следует из итогов онлайн-встречи стран ОПЕК+. По плану, добыча нефти в этих странах должна достигнуть 9,1 и 9,2 миллиона баррелей в сутки соответственно. «С 1 апреля 2025 года, восемь стран-участниц осуществят корректировку добычи на 411 тысяч баррелей нефти в день, что эквивалентно трем ежемесячным надбавкам», — следует из пресс-релиза организации. На встрече ОПЕК+ было принято решение ускорить снятие ограничений на добычу нефти, начиная с мая текущего года. В документе также указано, что новые квоты на добычу могут быть скорректированы в зависимости от рыночных условий. Эта гибкость позволит участникам ОПЕК+ компенсировать ранее недосокращенные объемы. Следующее заседание организации запланировано на 5 мая. Ранее ОПЕК+ планировала начать наращивание добычи нефти за счет отказа от добровольных ограничений с конца 2024 года, однако эти планы неоднократно откладывались. Теперь, согласно последним решениям, альянс намерен начать увеличивать добычу с апреля 2025 года, предусматривая более мягкий и постепенный переход в течение полутора лет. В Минэрго недавно также отмечали, что в России из-за атак украинских дронов значительно снизились объемы переработки нефти. По итогам 2024 года объемы переработки нефти снизились на 3,1%, а поставки — на 2,5%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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