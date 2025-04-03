В России сильно подорожали куличи

Приготовление домашних куличей в 2025 году подорожало в среднем по России на 20,9% по сравнению с прошлым годом. Стоимость набора ингредиентов теперь составляет 128,7 рубля, при этом цены выросли на все компоненты, кроме яиц, которые подешевели на 0,25%, рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
«В 2025 году домохозяйкам на изготовление кулича, по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), потребуется потратить 803 руб., по сравнению с 2023 годом рост цен в столичном регионе составил 23,7%, или 191,2 руб., а в целом по стране — 31,4%», — приводит слова Ольги Лебединской издание Life.
По данным эксперта, наибольший рост расходов зафиксирован в Северо-Западном ФО (25,1%), наименьший — в Центральном ФО (17,6%). В Южном, Северо-Кавказском и Приволжском округах подорожание составило от 21,4% до 22%.
Москвичи активно заказывают на Пасху экзотические куличи из Дубая с фисташковой мукой и шоколадом. Вместо классических компонентов в них используют фисташковую муку, шоколад и хрустящее тесто, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.