Пермяк истязал своих дочерей и заставлял их спать в кладовке

За истязание детей пермяку может грозить до 10 лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Краснокамске (Пермский край) будут судить 33-летнего местного жителя, обвиняемого в истязании детей. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения наносил побои дочери и падчерице, истязал их и заставлял спать в кладовке, сообщает сайт СК по Пермскому краю.

«Осознавая, что своими умышленными преступными действиями причиняет детям физические и психические страдания, и, желая этого, обвиняемый заставлял потерпевших находиться и спать в помещении кладовки, не оборудованной для проживания», — сообщается на сайте. Издевательства продолжались почти год — с августа 2020-го по июнь 2021 года.

О происходящем в органы сообщили соседи семейства. Мать девочек употребляла спиртные напитки вместе с обвиняемым и не уделяла достаточно внимания детям. В ходе следствия несовершеннолетних изъяли и поместили в социальное учреждение. Пермяка будут судить по п. «а, г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание двух несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии) и по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сопряженное с жестоким обращением). Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.