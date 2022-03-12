В Китае раскрыли эгоистичную цель антироссийских санкций США

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США стремятся привязать Европу к себе с помощью санкции против России Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкционная политика Вашингтона в отношении России стремится ослабить европейскую стратегию независимости и самостоятельности, а также привязать Европу к себе экономическими узами. Таким мнением поделился профессор Ли Хайдун из Института международных отношений Китайского университета иностранных дел в беседе с с изданием Global Times.

«США стремятся вытеснить Россию и занять ее место как крупного поставщика энергоресурсов в Европу. Это важно не только для прибылей американских нефтяных и газовых компаний. Гораздо важнее другая цель: прочно привязать экономические интересы Европы к американским, чтобы она всегда была на стороне США при решении азиатско-тихоокеанских проблем», — считает Ли Хайдун. По мнению опрошенных изданием Global Times экспертов, Вашингтон воспользовался российской спецоперацией на Украине, чтобы принудить Запад к разрыву экономических связей с Москвой.

Причиной масштабных экономических санкций против России послужило начало спецоперации на Украине. О нем президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Из России ушли десятки западных корпораций и брендов. Путин заявлял, что санкции против России ввели бы и без этого события. По его словам, ограничения вводили на протяжении многих лет, а после распада СССР многие санкции не прекратили действовать. Часть европейских компаний предсказывает негативные последствия от новых антироссийских ограничений. Пекин также заявил, что санкции в отношении РФ грозят большими проблемами мировой экономике, которая до сих пор не восстановилась после пандемии коронавируса.

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Санкционная политика Вашингтона в отношении России стремится ослабить европейскую стратегию независимости и самостоятельности, а также привязать Европу к себе экономическими узами. Таким мнением поделился профессор Ли Хайдун из Института международных отношений Китайского университета иностранных дел в беседе с с изданием Global Times. «США стремятся вытеснить Россию и занять ее место как крупного поставщика энергоресурсов в Европу. Это важно не только для прибылей американских нефтяных и газовых компаний. Гораздо важнее другая цель: прочно привязать экономические интересы Европы к американским, чтобы она всегда была на стороне США при решении азиатско-тихоокеанских проблем», — считает Ли Хайдун. По мнению опрошенных изданием Global Times экспертов, Вашингтон воспользовался российской спецоперацией на Украине, чтобы принудить Запад к разрыву экономических связей с Москвой. Причиной масштабных экономических санкций против России послужило начало спецоперации на Украине. О нем президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Из России ушли десятки западных корпораций и брендов. Путин заявлял, что санкции против России ввели бы и без этого события. По его словам, ограничения вводили на протяжении многих лет, а после распада СССР многие санкции не прекратили действовать. Часть европейских компаний предсказывает негативные последствия от новых антироссийских ограничений. Пекин также заявил, что санкции в отношении РФ грозят большими проблемами мировой экономике, которая до сих пор не восстановилась после пандемии коронавируса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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