Посольство РФ в США потребовало раскрыть данные о биолабораториях

За работой биолабораторий на Украине стоит Пентагон, отметили в посольстве РФ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Посольство РФ в США потребовало от американской стороны раскрыть данные о биологических лабораториях на Украине. Обращение посольства опубликовано в Facebook.

«Требуем от американской стороны в максимально короткие сроки раскрыть информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины. О каких мирных исследованиях идет речь, если за всеми работами стоит Пентагон», — говорится в обращении посольства РФ.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого Минобороны РФ обнаружило сеть биолабораторий, которые изучали возможность распространения инфекций через мигрирующих птиц, пишет RT. Президент России Владимир Путин сообщил, что эти лаборатории действовали под управлением Пентагона, передает телеканал 360. Заведующий отделом молекулярной генетики Института экспериментальной медицины Санкт-Петербурга Вадим Васильев заявил, что разрабатываемые на Украине вирусы могли вызвать глобальные эпидемии, пишет агентство Nation News.