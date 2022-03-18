18 марта 2022
17 марта 2022

Челябинский военный погиб в ходе спецоперации на Украине

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Военный участвовал в спецоперации на Украине (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военный из Челябинской области Александр Тимшин погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом на своей официальной странице «ВКонтакте» сообщила глава Чесменского района, где проживал Тимшин, Татьяна Жморщук.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Тимшина Александра Сергеевича (20.12.1999 г. р.), погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Он отдал свою молодую жизнь ради мира и безопасности своей страны и ее народа. Это невосполнимая утрата», — пишет глава.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями заявлялются демилитаризация и денацификация Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, задачи оккупировать Украину нет.

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Военный из Челябинской области Александр Тимшин погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом на своей официальной странице «ВКонтакте» сообщила глава Чесменского района, где проживал Тимшин, Татьяна Жморщук. «Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Тимшина Александра Сергеевича (20.12.1999 г. р.), погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Он отдал свою молодую жизнь ради мира и безопасности своей страны и ее народа. Это невосполнимая утрата», — пишет глава. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями заявлялются демилитаризация и денацификация Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, задачи оккупировать Украину нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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