Челябинский военный погиб в ходе спецоперации на Украине

Военный участвовал в спецоперации на Украине (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военный из Челябинской области Александр Тимшин погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом на своей официальной странице «ВКонтакте» сообщила глава Чесменского района, где проживал Тимшин, Татьяна Жморщук.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Тимшина Александра Сергеевича (20.12.1999 г. р.), погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Он отдал свою молодую жизнь ради мира и безопасности своей страны и ее народа. Это невосполнимая утрата», — пишет глава.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями заявлялются демилитаризация и денацификация Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, задачи оккупировать Украину нет.