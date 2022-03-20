Теперь екатеринбуржцы могут поставить вакцину только в прививочных пунктах поликлиник Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах Екатеринбурга прекратили работу. Теперь прививку можно поставить только в профильных пунктах городских поликлиник, сообщили в свердловском департаменте информполитики.

«При принятии решения учитывалась потребность поликлиник в медиках, которые все эти месяцы работали в пунктах вакцинации, а также динамика обращения в мобильные пункты. Мы видим результаты своего труда: коронавирус постепенно отступает. Но рано праздновать победу, необходимо регулярно проводить ревакцинацию, чтобы не снижать сопротивляемость организма вирусу», — заявил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

В ряде городов Свердловской области мобильные пункты еще продолжают работу. Пройти вакцинацию можно в следующих местах:

В Нижнем Тагиле

ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) — с 12.00 до 15.00

ТРЦ «Квадрат» (ул. Пархоменко, 41) — с 16.00 до 19.00

В Каменске-Уральском

Супермаркет «Кировский» (ул. Челябинская, 3) — с 14.00 до 18.00

В Верхней Салде

Дом книги (ул. Парковая, 12) — с 10.00 до 17.00

Городская администрация (ул. Энгельса, 46) — с 8.00 до 16.00

В Сысерти

ДК им. Романенко (ул. Ленина, 32) — с 9.00 до 14.00

В Серове

КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) — с 9.00 до 16.00

По официальным данным, в Свердловской области нет значительного роста заболеваемости коронавирусом. Но число заболевших, по информации региональных властей, остается на высоком уровне. На 17 марта полный курс вакцинации прошли более 2 млн человек.