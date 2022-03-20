20 марта 2022
19 марта 2022
18 марта 2022

В Екатеринбурге закрылись пункты вакцинации от COVID. Где можно поставить прививку

© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь екатеринбуржцы могут поставить вакцину только в прививочных пунктах поликлиник Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах Екатеринбурга прекратили работу. Теперь прививку можно поставить только в профильных пунктах городских поликлиник, сообщили в свердловском департаменте информполитики.

«При принятии решения учитывалась потребность поликлиник в медиках, которые все эти месяцы работали в пунктах вакцинации, а также динамика обращения в мобильные пункты. Мы видим результаты своего труда: коронавирус постепенно отступает. Но рано праздновать победу, необходимо регулярно проводить ревакцинацию, чтобы не снижать сопротивляемость организма вирусу», — заявил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

В ряде городов Свердловской области мобильные пункты еще продолжают работу. Пройти вакцинацию можно в следующих местах:

В Нижнем Тагиле

  • ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) — с 12.00 до 15.00
  • ТРЦ «Квадрат» (ул. Пархоменко, 41) — с 16.00 до 19.00

В Каменске-Уральском

  • Супермаркет «Кировский» (ул. Челябинская, 3) — с 14.00 до 18.00

В Верхней Салде

  • Дом книги (ул. Парковая, 12) — с 10.00 до 17.00
  • Городская администрация (ул. Энгельса, 46) — с 8.00 до 16.00

В Сысерти

  • ДК им. Романенко (ул. Ленина, 32) — с 9.00 до 14.00

В Серове

  • КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) — с 9.00 до 16.00

По официальным данным, в Свердловской области нет значительного роста заболеваемости коронавирусом. Но число заболевших, по информации региональных властей, остается на высоком уровне. На 17 марта полный курс вакцинации прошли более 2 млн человек.

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Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах Екатеринбурга прекратили работу. Теперь прививку можно поставить только в профильных пунктах городских поликлиник, сообщили в свердловском департаменте информполитики. «При принятии решения учитывалась потребность поликлиник в медиках, которые все эти месяцы работали в пунктах вакцинации, а также динамика обращения в мобильные пункты. Мы видим результаты своего труда: коронавирус постепенно отступает. Но рано праздновать победу, необходимо регулярно проводить ревакцинацию, чтобы не снижать сопротивляемость организма вирусу», — заявил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. В ряде городов Свердловской области мобильные пункты еще продолжают работу. Пройти вакцинацию можно в следующих местах: В Нижнем Тагиле В Каменске-Уральском В Верхней Салде В Сысерти В Серове По официальным данным, в Свердловской области нет значительного роста заболеваемости коронавирусом. Но число заболевших, по информации региональных властей, остается на высоком уровне. На 17 марта полный курс вакцинации прошли более 2 млн человек.
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