Подвиг военного из РФ на Украине сравнили с героизмом солдата ВОВ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобилизационный пункт в Донецке. Донецк, ДНР, автомат, армия, военные, солдаты, оружие, призывники, донецкая народная республика, ополченцы, днр, добровольцы, военком, военный комиссариат, вежливые люди, мобилизация, мобилизационный пункт, запас, резервисты, военный призыв, выкладка
Андрей Клюшников отправился чинить линию связи находясь под обстрелом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ сравнило подвиг командира взвода связи гвардии лейтенанта Андрея Клюшникова на Украине с подвигом советского солдата в 1945 году. Клюшников со своим отрядом отправился ремонтировать средства связи несмотря на артиллерийский обстрел.

«Невзирая на массированный обстрел, командир взвода связи гвардии лейтенант Андрей Клюшников со своим подразделением незамедлительно приступил к устранению повреждений. В победоносном 1945 году в ходе Берлинской наступательной операции такую же важную роль в успехе советских войск сыграл командир взвода связи гвардии старшина Антон Страхов. Вместе с двумя бойцами для того, чтобы спасти советский батальон от вероятного окружения, он быстро прошел через боевое охранение противника и наладил телефонную связь с полком», — сообщается в telegram-канале Минобороны.

Сейчас Россия проводит вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что задача спецоперации — освободить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских националистов. Президент сообщил, что на Украине также разрабатывали биологическое и ядерное оружие.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минобороны РФ сравнило подвиг командира взвода связи гвардии лейтенанта Андрея Клюшникова на Украине с подвигом советского солдата в 1945 году. Клюшников со своим отрядом отправился ремонтировать средства связи несмотря на артиллерийский обстрел. «Невзирая на массированный обстрел, командир взвода связи гвардии лейтенант Андрей Клюшников со своим подразделением незамедлительно приступил к устранению повреждений. В победоносном 1945 году в ходе Берлинской наступательной операции такую же важную роль в успехе советских войск сыграл командир взвода связи гвардии старшина Антон Страхов. Вместе с двумя бойцами для того, чтобы спасти советский батальон от вероятного окружения, он быстро прошел через боевое охранение противника и наладил телефонную связь с полком», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Сейчас Россия проводит вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что задача спецоперации — освободить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских националистов. Президент сообщил, что на Украине также разрабатывали биологическое и ядерное оружие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...