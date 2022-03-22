Подвиг военного из РФ на Украине сравнили с героизмом солдата ВОВ

22 марта 2022 в 20:57 Размер текста - 17 +

Андрей Клюшников отправился чинить линию связи находясь под обстрелом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны РФ сравнило подвиг командира взвода связи гвардии лейтенанта Андрея Клюшникова на Украине с подвигом советского солдата в 1945 году. Клюшников со своим отрядом отправился ремонтировать средства связи несмотря на артиллерийский обстрел. «Невзирая на массированный обстрел, командир взвода связи гвардии лейтенант Андрей Клюшников со своим подразделением незамедлительно приступил к устранению повреждений. В победоносном 1945 году в ходе Берлинской наступательной операции такую же важную роль в успехе советских войск сыграл командир взвода связи гвардии старшина Антон Страхов. Вместе с двумя бойцами для того, чтобы спасти советский батальон от вероятного окружения, он быстро прошел через боевое охранение противника и наладил телефонную связь с полком», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Сейчас Россия проводит вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что задача спецоперации — освободить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских националистов. Президент сообщил, что на Украине также разрабатывали биологическое и ядерное оружие. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минобороны РФ сравнило подвиг командира взвода связи гвардии лейтенанта Андрея Клюшникова на Украине с подвигом советского солдата в 1945 году. Клюшников со своим отрядом отправился ремонтировать средства связи несмотря на артиллерийский обстрел. «Невзирая на массированный обстрел, командир взвода связи гвардии лейтенант Андрей Клюшников со своим подразделением незамедлительно приступил к устранению повреждений. В победоносном 1945 году в ходе Берлинской наступательной операции такую же важную роль в успехе советских войск сыграл командир взвода связи гвардии старшина Антон Страхов. Вместе с двумя бойцами для того, чтобы спасти советский батальон от вероятного окружения, он быстро прошел через боевое охранение противника и наладил телефонную связь с полком», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Сейчас Россия проводит вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что задача спецоперации — освободить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских националистов. Президент сообщил, что на Украине также разрабатывали биологическое и ядерное оружие.