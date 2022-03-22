В Свердловской области хотят расширить применение маткапитала

23 марта 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

В случае принятия инициативы маткапитал можно будет потратить на дополнительно образование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил дать возможность семьям использовать региональный материнский капитал на дополнительное образование. Соответствующая инициатива внесена на рассмотрение депутатам, сообщили в департаменте информационной политики губернатора. «Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил расширить возможности регионального материнского капитала. Законопроект был направлен депутатам. В случае его принятия семьи могут использовать средства сертификата и на дополнительное образование», — говорится в сообщении. Инициативу представит депутатам министр социальной политики Андрей Злоказов в ближайшее время. На данный момент областной материнский капитал семьи может быть направлен полностью или частично на улучшение жилищных условий, приобретение садовых, огородных земельных участков, садовых домов. Также средства можно использовать на оплату образовательных или медицинских услуг, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов, подключение жилых помещений к газовым сетям, отметили в департаменте информационной политики губернатора. На сегодняшний день сумма областного материнского капитала составляет 152 тысячи рублей при рождении третьего ребенка и 228 тысяч рублей при рождении трех и более детей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил дать возможность семьям использовать региональный материнский капитал на дополнительное образование. Соответствующая инициатива внесена на рассмотрение депутатам, сообщили в департаменте информационной политики губернатора. «Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил расширить возможности регионального материнского капитала. Законопроект был направлен депутатам. В случае его принятия семьи могут использовать средства сертификата и на дополнительное образование», — говорится в сообщении. Инициативу представит депутатам министр социальной политики Андрей Злоказов в ближайшее время. На данный момент областной материнский капитал семьи может быть направлен полностью или частично на улучшение жилищных условий, приобретение садовых, огородных земельных участков, садовых домов. Также средства можно использовать на оплату образовательных или медицинских услуг, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов, подключение жилых помещений к газовым сетям, отметили в департаменте информационной политики губернатора. На сегодняшний день сумма областного материнского капитала составляет 152 тысячи рублей при рождении третьего ребенка и 228 тысяч рублей при рождении трех и более детей.