«Норникель» и «Русал» остановили рост цен на металлы в России

Российские горно-металлургическая компания «Норникель» и алюминиевая компания «Русал» зафиксировали цены на металлы на внутреннем рынке РФ. Это произошло после рекомендации Минпромторга.
С марта по май вместо формульного подхода «Норникель» будет использовать фиксированную цену, которая представляет средние расценки на металл в феврале для российских потребителей, рассказал РБК руководитель блока сбыта и коммерции компании Антон Берлин. «По никелю наше предложение понравилось Минпромторгу — достаточно щадяще и льготно для российских потребителей», — добавил представитель «Норникеля».
«Рублевые цены для клиентов России и стран СНГ [на алюминий и медь] сохраняются на стабильном уровне, учитывая сложившиеся внешнеэкономические условия, а также наши обязательства по развитию», — рассказали в «Русале». Отмечается, что на эти металлы так же зафиксированы февральские цены.
Российские горно-металлургическая компания «Норникель» и алюминиевая компания «Русал» зафиксировали цены на металлы на внутреннем рынке РФ. Это произошло после рекомендации Минпромторга. С марта по май вместо формульного подхода «Норникель» будет использовать фиксированную цену, которая представляет средние расценки на металл в феврале для российских потребителей, рассказал РБК руководитель блока сбыта и коммерции компании Антон Берлин. «По никелю наше предложение понравилось Минпромторгу — достаточно щадяще и льготно для российских потребителей», — добавил представитель «Норникеля». «Рублевые цены для клиентов России и стран СНГ [на алюминий и медь] сохраняются на стабильном уровне, учитывая сложившиеся внешнеэкономические условия, а также наши обязательства по развитию», — рассказали в «Русале». Отмечается, что на эти металлы так же зафиксированы февральские цены. Ранее URA.RU сообщало, что замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов пригрозил металлургам на случай, если они откажутся снизить цены. По его словам, в 2021 году они заработали «кучу денег», подняв цены на внутреннем рынке до мировых, теперь, считает Евтухов, металлурги должны поработать на благо государства.