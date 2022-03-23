«Норникель» и «Русал» остановили рост цен на металлы в России

24 марта 2022 в 02:54 Размер текста - 17 +

«Норникель» и «Русал» зафиксировали февральские цены на металлы в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Российские горно-металлургическая компания «Норникель» и алюминиевая компания «Русал» зафиксировали цены на металлы на внутреннем рынке РФ. Это произошло после рекомендации Минпромторга. С марта по май вместо формульного подхода «Норникель» будет использовать фиксированную цену, которая представляет средние расценки на металл в феврале для российских потребителей, рассказал РБК руководитель блока сбыта и коммерции компании Антон Берлин. «По никелю наше предложение понравилось Минпромторгу — достаточно щадяще и льготно для российских потребителей», — добавил представитель «Норникеля». «Рублевые цены для клиентов России и стран СНГ [на алюминий и медь] сохраняются на стабильном уровне, учитывая сложившиеся внешнеэкономические условия, а также наши обязательства по развитию», — рассказали в «Русале». Отмечается, что на эти металлы так же зафиксированы февральские цены. Ранее URA.RU сообщало, что замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов пригрозил металлургам на случай, если они откажутся снизить цены. По его словам, в 2021 году они заработали «кучу денег», подняв цены на внутреннем рынке до мировых, теперь, считает Евтухов, металлурги должны поработать на благо государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские горно-металлургическая компания «Норникель» и алюминиевая компания «Русал» зафиксировали цены на металлы на внутреннем рынке РФ. Это произошло после рекомендации Минпромторга. С марта по май вместо формульного подхода «Норникель» будет использовать фиксированную цену, которая представляет средние расценки на металл в феврале для российских потребителей, рассказал РБК руководитель блока сбыта и коммерции компании Антон Берлин. «По никелю наше предложение понравилось Минпромторгу — достаточно щадяще и льготно для российских потребителей», — добавил представитель «Норникеля». «Рублевые цены для клиентов России и стран СНГ [на алюминий и медь] сохраняются на стабильном уровне, учитывая сложившиеся внешнеэкономические условия, а также наши обязательства по развитию», — рассказали в «Русале». Отмечается, что на эти металлы так же зафиксированы февральские цены. Ранее URA.RU сообщало, что замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов пригрозил металлургам на случай, если они откажутся снизить цены. По его словам, в 2021 году они заработали «кучу денег», подняв цены на внутреннем рынке до мировых, теперь, считает Евтухов, металлурги должны поработать на благо государства.