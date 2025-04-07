К разминированию приграничных территорий Курской области привлекут дополнительные силы, расширив тем самым основную группу саперов. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, посетив Малую Локню и Погребки в Суджанском районе региона.
«Все населенные пункты обязательно будут прочесаны: группировка саперов уже увеличена и достигнет одной тысячи человек, в ближайшее время к работе подключится МЧС и „Барс-Курск“», — написал Хинштейн. Пост опубликован в его telegram-канале.
Помимо этого он сообщил, что на данный момент приезжать в Курскую область небезопасно, поскольку в земле находится множество боеприпасов. В связи с этим оперативный штаб принял решение об ограничении въезда в регион для гражданских лиц. Украинские военные при отступлении минировали все — от жилых домов и до кладбищ. Однако Александр Хинштейн уверен, что со временем приграничные территории удастся расчистить и восстановить.
Сегодня стало известно о том, что российские военные проводят операции по зачистке в населенном пункте Гуево в Курской области и окрестностях Басовки в Сумской области. Они планируют уничтожить оставшиеся в регионах группировки ВСУ, которые продолжают оказывать сопротивление.
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