Китайский журналист припомнил США нападение на Ирак Фото: miliman/pickupimage.com

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США не имеют права осуждать действия России на Украине после своего нападения на Ирак. Об этом заявил обозреватель Алекс Ло в колонке китайской газеты South China Morning Post.

«Мир устал от привычки Америки осуждать некоторые страны, которые ей не нравятся, как „изгоев“, а затем идти на убийство во имя праведности и международной справедливости», — пишет журналист. Автор также назвал нападение США на Ирак и последующую его оккупацию фундаментальной стратегической ошибкой Штатов, повлекшей за собой длительную серию военных преступлений против человечества.

США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что 19 лет назад США вторглись в Ирак, чтобы получить контроль над нефтеносными районами страны. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов также заявлял, что США не могут судить, кто является «военным преступником», так как на совести самой страны лежат многочисленные военные преступления и создания очагов международного терроризма

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