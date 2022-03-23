В Свердловской области вырос в цене черный чай

В среднем килограмм чая обойдется в 1067 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Средняя стоимость черного чая резко повысилась в Свердловской области. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата.

Цена черного байхового чая поднялась на 7,52%. Теперь килограмм в среднем будет стоить 1067,26 рубля.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе резко повысилась цена на товары бакалейной группы. Сильнее всего выросла цена на сахар — прирост составил 16,13%. Однако не все продукты дорожают — в Свердловской области снизилась цена на картофель и свежие огурцы. Кроме подорожавшего сахара, Свердловскстат также отметил рост цены на молочные продукты, сосиски и яйца.

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