В Свердловской области вырос в цене черный чай

Средняя стоимость черного чая резко повысилась в Свердловской области. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата.
Цена черного байхового чая поднялась на 7,52%. Теперь килограмм в среднем будет стоить 1067,26 рубля.
Ранее URA.RU сообщало, что в регионе резко повысилась цена на товары бакалейной группы. Сильнее всего выросла цена на сахар — прирост составил 16,13%. Однако не все продукты дорожают — в Свердловской области снизилась цена на картофель и свежие огурцы. Кроме подорожавшего сахара, Свердловскстат также отметил рост цены на молочные продукты, сосиски и яйца.
Если вы увидели резкое повышение цен, столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.
Средняя стоимость черного чая резко повысилась в Свердловской области. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата. Цена черного байхового чая поднялась на 7,52%. Теперь килограмм в среднем будет стоить 1067,26 рубля. Ранее URA.RU сообщало, что в регионе резко повысилась цена на товары бакалейной группы. Сильнее всего выросла цена на сахар — прирост составил 16,13%. Однако не все продукты дорожают — в Свердловской области снизилась цена на картофель и свежие огурцы. Кроме подорожавшего сахара, Свердловскстат также отметил рост цены на молочные продукты, сосиски и яйца. Если вы увидели резкое повышение цен, столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.