23 марта 2022

В Свердловской области вырос в цене черный чай

© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем килограмм чая обойдется в 1067 рублей Фото:

Средняя стоимость черного чая резко повысилась в Свердловской области. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата.

Цена черного байхового чая поднялась на 7,52%. Теперь килограмм в среднем будет стоить 1067,26 рубля.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе резко повысилась цена на товары бакалейной группы. Сильнее всего выросла цена на сахар — прирост составил 16,13%. Однако не все продукты дорожают — в Свердловской области снизилась цена на картофель и свежие огурцы. Кроме подорожавшего сахара, Свердловскстат также отметил рост цены на молочные продукты, сосиски и яйца.

Если вы увидели резкое повышение цен, столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.

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Средняя стоимость черного чая резко повысилась в Свердловской области. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата. Цена черного байхового чая поднялась на 7,52%. Теперь килограмм в среднем будет стоить 1067,26 рубля. Ранее URA.RU сообщало, что в регионе резко повысилась цена на товары бакалейной группы. Сильнее всего выросла цена на сахар — прирост составил 16,13%. Однако не все продукты дорожают — в Свердловской области снизилась цена на картофель и свежие огурцы. Кроме подорожавшего сахара, Свердловскстат также отметил рост цены на молочные продукты, сосиски и яйца. Если вы увидели резкое повышение цен, столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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