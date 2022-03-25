В Магнитогорске загорелся рынок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске горит вещевой рынок, территория пожара составляет тысячу квадратных метров. Такое заявление сделало МЧС России.

«На данный момент происходит горение кровли павильонов ориентировочно на площади 1 000 кв. м. Есть угроза распространения на двухэтажный торговый павильон», — передает Пятый канал информацию ведомства.

Рынок находится по адресу улица Автомобилистов, 8. Объект состоит из павильонов. Пострадавших нет, на месте работают 75 человек и 23 единицы техники.