25 марта 2022
24 марта 2022

В Магнитогорске горит вещевой рынок

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, лэп, энергетика
В Магнитогорске загорелся рынок Фото:

В Магнитогорске горит вещевой рынок, территория пожара составляет тысячу квадратных метров. Такое заявление сделало МЧС России.

«На данный момент происходит горение кровли павильонов ориентировочно на площади 1 000 кв. м. Есть угроза распространения на двухэтажный торговый павильон», — передает Пятый канал информацию ведомства.

Рынок находится по адресу улица Автомобилистов, 8. Объект состоит из павильонов. Пострадавших нет, на месте работают 75 человек и 23 единицы техники.

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В Магнитогорске горит вещевой рынок, территория пожара составляет тысячу квадратных метров. Такое заявление сделало МЧС России. «На данный момент происходит горение кровли павильонов ориентировочно на площади 1 000 кв. м. Есть угроза распространения на двухэтажный торговый павильон», — передает Пятый канал информацию ведомства. Рынок находится по адресу улица Автомобилистов, 8. Объект состоит из павильонов. Пострадавших нет, на месте работают 75 человек и 23 единицы техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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