Кадыров предложил Киеву забрать трупы нацистов из Мариуполя

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XIX съезд всероссийской политической партии
Кадыров заявил, что киевские власти бросили украинских военных «на произвол судьбы» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участвующий в спецоперации на Украине депутат Госдумы РФ Адам Делимханов попросил киевские власти забрать и похоронить трупы украинских военных. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«В отличие от украинских националистов Адам Султанович не допускает негуманного отношения к трупам противников и просит скорее забрать их и придать земле», — написал Кадыров в telegram-канале. Глава республики считает, что руководство Украины «бросило на произвол судьбы» своих военных, оказывающих сопротивление Вооруженным силам РФ, а значит, забыло про своих погибших солдат, финансирование которых не предусмотрено США.

На Украине проводится спецоперация РФ по освобождению жителей Донецкой и Луганской народных республик, о начале которой объявил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Российский глава заявлял, что целью операции является денацификация и демилитаризация Украины. По сообщению милиции ДНР, в ходе операции в Мариуполе была заблокирована группировка украинских националистов. В Минобороны РФ также отмечали, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Вооруженные силы РФ нацелены на поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и националистических батальонов.

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Участвующий в спецоперации на Украине депутат Госдумы РФ Адам Делимханов попросил киевские власти забрать и похоронить трупы украинских военных. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «В отличие от украинских националистов Адам Султанович не допускает негуманного отношения к трупам противников и просит скорее забрать их и придать земле», — написал Кадыров в telegram-канале. Глава республики считает, что руководство Украины «бросило на произвол судьбы» своих военных, оказывающих сопротивление Вооруженным силам РФ, а значит, забыло про своих погибших солдат, финансирование которых не предусмотрено США. На Украине проводится спецоперация РФ по освобождению жителей Донецкой и Луганской народных республик, о начале которой объявил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Российский глава заявлял, что целью операции является денацификация и демилитаризация Украины. По сообщению милиции ДНР, в ходе операции в Мариуполе была заблокирована группировка украинских националистов. В Минобороны РФ также отмечали, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Вооруженные силы РФ нацелены на поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и националистических батальонов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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