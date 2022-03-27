Кадыров предложил Киеву забрать трупы нацистов из Мариуполя

27 марта 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

Кадыров заявил, что киевские власти бросили украинских военных «на произвол судьбы» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участвующий в спецоперации на Украине депутат Госдумы РФ Адам Делимханов попросил киевские власти забрать и похоронить трупы украинских военных. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «В отличие от украинских националистов Адам Султанович не допускает негуманного отношения к трупам противников и просит скорее забрать их и придать земле», — написал Кадыров в telegram-канале. Глава республики считает, что руководство Украины «бросило на произвол судьбы» своих военных, оказывающих сопротивление Вооруженным силам РФ, а значит, забыло про своих погибших солдат, финансирование которых не предусмотрено США. На Украине проводится спецоперация РФ по освобождению жителей Донецкой и Луганской народных республик, о начале которой объявил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Российский глава заявлял, что целью операции является денацификация и демилитаризация Украины. По сообщению милиции ДНР, в ходе операции в Мариуполе была заблокирована группировка украинских националистов. В Минобороны РФ также отмечали, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Вооруженные силы РФ нацелены на поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и националистических батальонов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Участвующий в спецоперации на Украине депутат Госдумы РФ Адам Делимханов попросил киевские власти забрать и похоронить трупы украинских военных. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «В отличие от украинских националистов Адам Султанович не допускает негуманного отношения к трупам противников и просит скорее забрать их и придать земле», — написал Кадыров в telegram-канале. Глава республики считает, что руководство Украины «бросило на произвол судьбы» своих военных, оказывающих сопротивление Вооруженным силам РФ, а значит, забыло про своих погибших солдат, финансирование которых не предусмотрено США. На Украине проводится спецоперация РФ по освобождению жителей Донецкой и Луганской народных республик, о начале которой объявил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Российский глава заявлял, что целью операции является денацификация и демилитаризация Украины. По сообщению милиции ДНР, в ходе операции в Мариуполе была заблокирована группировка украинских националистов. В Минобороны РФ также отмечали, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Вооруженные силы РФ нацелены на поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и националистических батальонов.