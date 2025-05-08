Китай объявил о готовности совместно с Россией защищать правду о Второй мировой войне

Си Цзиньпин: КНР готова вместе с Россией защищать правду об истории войны
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Си Цзиньпин отметил, что сейчас в мире наблюдается склонность к одностороннему принятию решений
Си Цзиньпин отметил, что сейчас в мире наблюдается склонность к одностороннему принятию решений Фото:

Китай выразил готовность совместно с Россией отстаивать объективную трактовку событий Второй мировой войны и защищать историческую правду. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин. 

«... Китай готов с Россией вместе нести особую ответственность в качестве крупных мировых держав и постоянных членов Совета ООН. С чувством долга смело защищать правду об истории Второй мировой войны», — заявил Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Председатель КРН отметил, что на текущий момент в мире отмечается склонность к односторонним мерам и использованию силы для навязывания своей воли.

В Кремле 8 мая проходят переговоры между Путиным и Си Цзиньпином с участием ограниченного круга лиц. По завершении встречи главы государств подпишут совместные заявления и выступят на совместной пресс-конференции. Путин выразил признательность китайскому лидеру за визит в Россию и отметил свою готовность посетить Китай.

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Китай выразил готовность совместно с Россией отстаивать объективную трактовку событий Второй мировой войны и защищать историческую правду. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.  «... Китай готов с Россией вместе нести особую ответственность в качестве крупных мировых держав и постоянных членов Совета ООН. С чувством долга смело защищать правду об истории Второй мировой войны», — заявил Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Председатель КРН отметил, что на текущий момент в мире отмечается склонность к односторонним мерам и использованию силы для навязывания своей воли. В Кремле 8 мая проходят переговоры между Путиным и Си Цзиньпином с участием ограниченного круга лиц. По завершении встречи главы государств подпишут совместные заявления и выступят на совместной пресс-конференции. Путин выразил признательность китайскому лидеру за визит в Россию и отметил свою готовность посетить Китай.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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