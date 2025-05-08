Китай объявил о готовности совместно с Россией защищать правду о Второй мировой войне

Китай выразил готовность совместно с Россией отстаивать объективную трактовку событий Второй мировой войны и защищать историческую правду. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.
«... Китай готов с Россией вместе нести особую ответственность в качестве крупных мировых держав и постоянных членов Совета ООН. С чувством долга смело защищать правду об истории Второй мировой войны», — заявил Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Председатель КРН отметил, что на текущий момент в мире отмечается склонность к односторонним мерам и использованию силы для навязывания своей воли.
В Кремле 8 мая проходят переговоры между Путиным и Си Цзиньпином с участием ограниченного круга лиц. По завершении встречи главы государств подпишут совместные заявления и выступят на совместной пресс-конференции. Путин выразил признательность китайскому лидеру за визит в Россию и отметил свою готовность посетить Китай.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.