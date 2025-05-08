Лукашенко объяснил дефицит картофеля в Белоруссии его продажами в Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на ситуацию с дефицитом картофеля в местных магазинах. По его словам, это связано с продажей продукции в Россию, однако белорусы без картофеля не останутся.
"Граждане хотят покупать продукцию по низким ценам, а крестьяне, наоборот, заинтересованы продать свой товар подороже. И так вышло, что в России цены на тот же картофель оказались в несколько раз выше, чем в Белоруссии", — передает пресс-служба Лукашенко его слова. Президент отметил, что страна готова "месяц выдержать" без картошки, а ситуация скоро исправится.
Еще в феврале этого года Лукашенко возмущался ростом цен на картофель, а также на дефицит продукта. Тогда он говорил, что страна не может вырастить достаточное количество картофеля. В связи с этим он предложил "выгнать" ответственных. «Выгнать надо к чертовой матери этих руководителей. Картошку не можем произвести в достаточном количестве!» — говорил он.
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