Лукашенко объяснил дефицит картофеля в Белоруссии его продажами в Россию

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Ситуация с картофелем в Беларуси стабилизируется, пообещал Лукашенко
Ситуация с картофелем в Беларуси стабилизируется, пообещал Лукашенко Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на ситуацию с дефицитом картофеля в местных магазинах. По его словам, это связано с продажей продукции в Россию, однако белорусы без картофеля не останутся. 

"Граждане хотят покупать продукцию по низким ценам, а крестьяне, наоборот, заинтересованы продать свой товар подороже. И так вышло, что в России цены на тот же картофель оказались в несколько раз выше, чем в Белоруссии", — передает пресс-служба Лукашенко его слова. Президент отметил, что страна готова "месяц выдержать" без картошки, а ситуация скоро исправится. 

Еще в феврале этого года Лукашенко возмущался ростом цен на картофель, а также на дефицит продукта. Тогда он говорил, что страна не может вырастить достаточное количество картофеля. В связи с этим он предложил "выгнать" ответственных. «Выгнать надо к чертовой матери этих руководителей. Картошку не можем произвести в достаточном количестве!» — говорил он. 

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Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на ситуацию с дефицитом картофеля в местных магазинах. По его словам, это связано с продажей продукции в Россию, однако белорусы без картофеля не останутся.  "Граждане хотят покупать продукцию по низким ценам, а крестьяне, наоборот, заинтересованы продать свой товар подороже. И так вышло, что в России цены на тот же картофель оказались в несколько раз выше, чем в Белоруссии", — передает пресс-служба Лукашенко его слова. Президент отметил, что страна готова "месяц выдержать" без картошки, а ситуация скоро исправится.  Еще в феврале этого года Лукашенко возмущался ростом цен на картофель, а также на дефицит продукта. Тогда он говорил, что страна не может вырастить достаточное количество картофеля. В связи с этим он предложил "выгнать" ответственных. «Выгнать надо к чертовой матери этих руководителей. Картошку не можем произвести в достаточном количестве!» — говорил он. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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