Turkish Airlines отменила рейсы в Россию

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Turkish Airlines отменила сегодня все рейсы из Антальи, Даламана и Бодрума в российские города
Turkish Airlines отменила сегодня все рейсы из Антальи, Даламана и Бодрума в российские города Фото:

Турецкий перевозчик Turkish Airlines прекратил выполнение всех рейсов с курортов Турции в Россию. Об этом сообщил источник в туриндустрии. 

«Turkish Airlines отменила сегодня все рейсы из Антальи, Даламана и Бодрума в российские города, в том числе в Москву», — сообщил РИА Новости источник. По данным собеседника, туроператоры активно работают над решением возникшей проблемы.

Как предполагает источник, причиной стали массовые задержки и отмены авиарейсов в российских аэропортах. Только из Антальи было отменено более 16 рейсов в Москву и Санкт-Петербург. При этом турецкий лоукостер Pegasus пока продолжает выполнять полеты между курортами Турции и городами России.

Ранее в турецком аэропорту Даламан застряло свыше 200 российских туристов после внезапной отмены рейса Turkish Airlines в Москву. Авиакомпания до сих пор не сообщила новое время вылета, оставив пассажиров без информации.

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Турецкий перевозчик Turkish Airlines прекратил выполнение всех рейсов с курортов Турции в Россию. Об этом сообщил источник в туриндустрии.  «Turkish Airlines отменила сегодня все рейсы из Антальи, Даламана и Бодрума в российские города, в том числе в Москву», — сообщил РИА Новости источник. По данным собеседника, туроператоры активно работают над решением возникшей проблемы. Как предполагает источник, причиной стали массовые задержки и отмены авиарейсов в российских аэропортах. Только из Антальи было отменено более 16 рейсов в Москву и Санкт-Петербург. При этом турецкий лоукостер Pegasus пока продолжает выполнять полеты между курортами Турции и городами России. Ранее в турецком аэропорту Даламан застряло свыше 200 российских туристов после внезапной отмены рейса Turkish Airlines в Москву. Авиакомпания до сих пор не сообщила новое время вылета, оставив пассажиров без информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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