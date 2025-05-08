Turkish Airlines отменила рейсы в Россию

Турецкий перевозчик Turkish Airlines прекратил выполнение всех рейсов с курортов Турции в Россию. Об этом сообщил источник в туриндустрии.
«Turkish Airlines отменила сегодня все рейсы из Антальи, Даламана и Бодрума в российские города, в том числе в Москву», — сообщил РИА Новости источник. По данным собеседника, туроператоры активно работают над решением возникшей проблемы.
Как предполагает источник, причиной стали массовые задержки и отмены авиарейсов в российских аэропортах. Только из Антальи было отменено более 16 рейсов в Москву и Санкт-Петербург. При этом турецкий лоукостер Pegasus пока продолжает выполнять полеты между курортами Турции и городами России.
Ранее в турецком аэропорту Даламан застряло свыше 200 российских туристов после внезапной отмены рейса Turkish Airlines в Москву. Авиакомпания до сих пор не сообщила новое время вылета, оставив пассажиров без информации.
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