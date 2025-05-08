Владимир Путин поздравил с Днем Победы руководителей стран СНГ

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам государств СНГ в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он написал в соответствующих посланиях.
«По случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Израиля, а также народам Грузии и Молдавии», — передает пресс-служба Кремля на своем сайте. Российский президент отметил, что в этих странах с глубоким уважением сохраняется память о героических поступках и значительных жертвах, принесенных нашими предками, которые, объединив усилия, сражались против нацистских оккупантов и проявляли самоотверженность в тылу.
В праздничных посланиях глава России также выразил поздравления, а также слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелав им крепкого здоровья, благополучия и долголетия. Обращаясь к гражданам Грузии и Молдовы, Путин подчеркнул важность сохранения добрых традиций дружбы и взаимной поддержки, призвав беречь общее историческое наследие и не допустить возникновения вражды между дружественными народами.
В связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне по всей России запланированы памятные мероприятия. С 7 по 11 мая у Путина намечены переговоры с иностранными лидерами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.