Владимир Путин поздравил с Днем Победы руководителей стран СНГ

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Путин выразил слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла
Путин выразил слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам государств СНГ в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он написал в соответствующих посланиях.

«По случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Израиля, а также народам Грузии и Молдавии», — передает пресс-служба Кремля на своем сайте. Российский президент отметил, что в этих странах с глубоким уважением сохраняется память о героических поступках и значительных жертвах, принесенных нашими предками, которые, объединив усилия, сражались против нацистских оккупантов и проявляли самоотверженность в тылу.

В праздничных посланиях глава России также выразил поздравления, а также слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелав им крепкого здоровья, благополучия и долголетия. Обращаясь к гражданам Грузии и Молдовы, Путин подчеркнул важность сохранения добрых традиций дружбы и взаимной поддержки, призвав беречь общее историческое наследие и не допустить возникновения вражды между дружественными народами.

В связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне по всей России запланированы памятные мероприятия. С 7 по 11 мая у Путина намечены переговоры с иностранными лидерами.

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Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам государств СНГ в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он написал в соответствующих посланиях. «По случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Израиля, а также народам Грузии и Молдавии», — передает пресс-служба Кремля на своем сайте. Российский президент отметил, что в этих странах с глубоким уважением сохраняется память о героических поступках и значительных жертвах, принесенных нашими предками, которые, объединив усилия, сражались против нацистских оккупантов и проявляли самоотверженность в тылу. В праздничных посланиях глава России также выразил поздравления, а также слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелав им крепкого здоровья, благополучия и долголетия. Обращаясь к гражданам Грузии и Молдовы, Путин подчеркнул важность сохранения добрых традиций дружбы и взаимной поддержки, призвав беречь общее историческое наследие и не допустить возникновения вражды между дружественными народами. В связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне по всей России запланированы памятные мероприятия. С 7 по 11 мая у Путина намечены переговоры с иностранными лидерами.
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