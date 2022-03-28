СМИ: Валдиса Пельша госпитализировали

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Аукцион с Валдисом Пельшем в ЖК
Валдиса Пельша доставили в хирургическое отделение Фото:

Телеведущего Валдиса Пельша госпитализировали из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил источник.

«Валдис Пельш госпитализирован и доставлен в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца в специализированной клинике. По предварительным данным, у звезды проблемы с сердцем и на фоне этого он постоянно ощущает дискомфорт», — сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

Ранее у Пельша уже были проблемы со здоровьем. В 2019 году телеведущий перенес операцию по стентированию сосудов, передает «Федеральное агентство новостей».

Обновлено в 10:49 (мск): агент артиста Александр Качан в беседе со «Звездой» опроверг сообщения о госпитализации. «Валдис жив-здоров, прекрасно себя чувствует, заехал проконсультироваться», — заявил Качан.

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Телеведущего Валдиса Пельша госпитализировали из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил источник. «Валдис Пельш госпитализирован и доставлен в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца в специализированной клинике. По предварительным данным, у звезды проблемы с сердцем и на фоне этого он постоянно ощущает дискомфорт», — сообщает Пятый канал со ссылкой на источник. Ранее у Пельша уже были проблемы со здоровьем. В 2019 году телеведущий перенес операцию по стентированию сосудов, передает «Федеральное агентство новостей». Обновлено в 10:49 (мск): агент артиста Александр Качан в беседе со «Звездой» опроверг сообщения о госпитализации. «Валдис жив-здоров, прекрасно себя чувствует, заехал проконсультироваться», — заявил Качан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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