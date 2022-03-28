СМИ: Валдиса Пельша госпитализировали

Валдиса Пельша доставили в хирургическое отделение Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Телеведущего Валдиса Пельша госпитализировали из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил источник.

«Валдис Пельш госпитализирован и доставлен в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца в специализированной клинике. По предварительным данным, у звезды проблемы с сердцем и на фоне этого он постоянно ощущает дискомфорт», — сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

Ранее у Пельша уже были проблемы со здоровьем. В 2019 году телеведущий перенес операцию по стентированию сосудов, передает «Федеральное агентство новостей».

Обновлено в 10:49 (мск): агент артиста Александр Качан в беседе со «Звездой» опроверг сообщения о госпитализации. «Валдис жив-здоров, прекрасно себя чувствует, заехал проконсультироваться», — заявил Качан.