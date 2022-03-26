В ХМАО призывникам напомнили об альтернативе срочной службы

У югорских призывников есть право замены срочной службы на альтернативную Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Югорские призывники в срок до 1 апреля могут подать заявление о замене службы в армии альтернативной гражданской службой. Об этом сообщается на официальном сайте органов государственной власти ХМАО.

«В соответствии с Конституцией России право на замену имеют те граждане, для которых несение военной службы противоречит их убеждениям или вероисповеданию. Граждане, которые относятся к коренным малочисленным народам, ведут традиционный образ жизни, осуществляют традиционную хозяйственную деятельность, занимаются традиционными промыслами», — указано на сайте югорских властей.

Срок прохождения альтернативной службы на «гражданке» составляет 21 месяц, в организациях Вооруженных Сил — 18 месяцев. Заявление о замене военной службы по призыву на альтернативную направляется в военный комиссариат по месту проживания. Рассматриваться оно должно на комиссии в присутствии призывника.

Ранее URA.RU сообщало, что югорчанам, пребывающим в запасе, поступали предложения из военкоматов заключить контракт на зачисление мобилизационный резерв. Все, кто в него входит, должны несколько раз в год отправляться на военные сборы. Но при этом им положено денежное довольствие.