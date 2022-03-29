Небензя заявил о кризисе исторического масштаба из-за санкций

30 марта 2022 в 03:37 Размер текста - 17 +

Из-за санкций против РФ начался экономический кризис огромных масштабов, заявил Небензя Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Попытка изолировать Россию в экономическом, финансовом и логистическом планах оборачивается кризисом исторического масштаба. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. «Реальные причины, грозящие мировому продовольственному рынку серьезной турбулентностью, отнюдь не в действиях России, а в безудержной санкционной истерии, которую Запад развязал в отношении России, не подумав ни о населении государств так называемого глобального юга, ни о своих собственных гражданах. Попытка изолировать Россию экономически, финансово и логистически от налаженных многолетних каналов сотрудничества уже оборачивается экономическим кризисом исторического масштаба», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС. Для того, что стабилизировать международные сельскохозяйственный и продовольственный рынки необходимо отказаться от «односторонних незаконных ограничительных мер», отметил российских дипломат. 24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации. Из-за этого Запад ввел в отношении России санкции. Президент РФ Владимир Путин считает, что цель данных мер — дискриминация России. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — заявил российский лидер. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Попытка изолировать Россию в экономическом, финансовом и логистическом планах оборачивается кризисом исторического масштаба. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. «Реальные причины, грозящие мировому продовольственному рынку серьезной турбулентностью, отнюдь не в действиях России, а в безудержной санкционной истерии, которую Запад развязал в отношении России, не подумав ни о населении государств так называемого глобального юга, ни о своих собственных гражданах. Попытка изолировать Россию экономически, финансово и логистически от налаженных многолетних каналов сотрудничества уже оборачивается экономическим кризисом исторического масштаба», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС. Для того, что стабилизировать международные сельскохозяйственный и продовольственный рынки необходимо отказаться от «односторонних незаконных ограничительных мер», отметил российских дипломат. 24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации. Из-за этого Запад ввел в отношении России санкции. Президент РФ Владимир Путин считает, что цель данных мер — дискриминация России. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — заявил российский лидер.