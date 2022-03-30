Жители Обуховского жалуются Куйвашеву на качество питьевой воды

Средства на решение этой проблемы будут выделены средства из резервного фонда правительства Свердловской области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил решить вопрос с чистой водой для жителей села Обуховское (Камышловский район). Проблема с водопроводом должна быть устранена до 1 сентября. О проблеме главе региона рассказал местный житель Эдуард Казанский. Информация об этом появилась на сайте информационного портала региона.

«Евгений Куйвашев дал поручения по решению вопроса с реконструкцией системы водоснабжения в селе Обуховское Камышловского района», — говорится в сообщении.

По словам сельского жителя, в Обуховском расположены три многоквартирных дома. В статусе сироты он получил квартиру в одном из домов. От лица жильцов молодой человек обратился к губернатору, рассказав о том, что из кранов у людей течет вода плохого качества. «Она поступает из водоподъемной скважины, которую ввели в эксплуатацию в 2003 году. А из-за разрушения обсадной колонны в воду попадают глиняные примеси», — пожаловался Эдуард губернатору.

Для устранения проблемы необходимо пробурить новую скважину, установить систему очистки воды и проложить водопровод до домов. По поручению губернатора средства на это будут выделены из резервного фонда правительства Свердловской области уже в ближайшее время. Ранее URA.RU писало, что очистка питьевой и канализационный воды в Екатеринбурге под угрозой. Реагенты, которые «Водоканалу» поставляют подрядчики из Перми и Санкт-Петербурга, содержат добавки, производимые в Европе. Из-за санкций, введенных странами Запада в ответ на спецоперацию РФ на Украине, управленцам придется искать этим добавкам замену.

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