Пассажиров удивила щедрость водителя (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Водитель маршрутного такси, курсирующего из Копейска в Челябинск, вместе с мелочью начал давать пассажирам конфеты. О необычном поступке водителя очевидцы сообщают в социальных сетях.

«Вот такую сдачу сегодня сдавал водитель маршрутного такси до Челябинска. Вроде 123-й маршрут. Все были приятно удивлены», — написала пассажирка маршрутки в группе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте» и показала подаренный леденец.

Другие пользователи шутят, что девушке повезло, что ей попалась конфета, а не семечки из кармана водителя. Также жители написали в паблике, что было бы еще приятней, если бы маршрутчики начали использовать терминалы безналичной оплаты.

Отметим, что водители челябинских маршруток чаще попадаю в информационную повестку из-за негативных поводов — это ДТП, пожары или драки с пассажирами. Так в конце 2021 года челябинские пассажиры ПАЗика №85 едва не разбились из-за конфликта водителя с малолетним пассажиром.

Вместе с деньгами водитель раздавал конфетки «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте»