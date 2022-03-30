30 марта 2022

В челябинском транспорте на сдачу дают конфеты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка водителей и пассажиров на соблюдение масочного режима. Челябинск, маршрутное такси, маршрутка, городской транспорт, маска защитная, сиз, средства индивидуальной защиты
Пассажиров удивила щедрость водителя (фото из архива) Фото:

Водитель маршрутного такси, курсирующего из Копейска в Челябинск, вместе с мелочью начал давать пассажирам конфеты. О необычном поступке водителя очевидцы сообщают в социальных сетях.

«Вот такую сдачу сегодня сдавал водитель маршрутного такси до Челябинска. Вроде 123-й маршрут. Все были приятно удивлены», — написала пассажирка маршрутки в группе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте» и показала подаренный леденец.

Другие пользователи шутят, что девушке повезло, что ей попалась конфета, а не семечки из кармана водителя. Также жители написали в паблике, что было бы еще приятней, если бы маршрутчики начали использовать терминалы безналичной оплаты.

Отметим, что водители челябинских маршруток чаще попадаю в информационную повестку из-за негативных поводов — это ДТП, пожары или драки с пассажирами. Так в конце 2021 года челябинские пассажиры ПАЗика №85 едва не разбились из-за конфликта водителя с малолетним пассажиром.

Вместе с деньгами водитель раздавал конфетки

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Водитель маршрутного такси, курсирующего из Копейска в Челябинск, вместе с мелочью начал давать пассажирам конфеты. О необычном поступке водителя очевидцы сообщают в социальных сетях. «Вот такую сдачу сегодня сдавал водитель маршрутного такси до Челябинска. Вроде 123-й маршрут. Все были приятно удивлены», — написала пассажирка маршрутки в группе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте» и показала подаренный леденец. Другие пользователи шутят, что девушке повезло, что ей попалась конфета, а не семечки из кармана водителя. Также жители написали в паблике, что было бы еще приятней, если бы маршрутчики начали использовать терминалы безналичной оплаты. Отметим, что водители челябинских маршруток чаще попадаю в информационную повестку из-за негативных поводов — это ДТП, пожары или драки с пассажирами. Так в конце 2021 года челябинские пассажиры ПАЗика №85 едва не разбились из-за конфликта водителя с малолетним пассажиром.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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