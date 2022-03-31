31 марта 2022

ФСБ пресекла канал незаконной миграции в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Гастарбайтеры. УФМС. Мигранты. Челябинск., мигранты, уфмс, гастарбайтеры
Приговор по делу организаторов незаконного проникновения в РФ мигрантов и получения ими гражданства оказался очень гуманным (фото из архива) Фото:

Два жителя Магнитогорска поставили на поток заключение фиктивных браков и оформление видов на жительство для незаконных мигрантов. Об этом сообщили URA.RU в УФСБ по Челябинской области.

«В процессе их незаконной деятельности иностранцы фиктивно ставились на регистрационный учет. Также они заключали фиктивные браки с гражданами РФ с целью получения регистрации временного проживания, вида на жительство и последующего гражданства России», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

При этом, добавили в УФСБ, один из преступников «прикормил» сотрудника миграционного отдела полиции, который закрывал глаза на их деятельность. Экс-полицейский уже осужден за взятки на 2,5 года условно, ему также придется выплатить государству штраф в 290 тысяч рублей. Впрочем, через пару лет после отбытия наказания суд разрешил ему вернуться на службу в органы МВД.

Его подельники попытались оспорить обвинительный вердикт суда, признавшего их вину в организации незаконной миграции, даче взяток и посредничестве во взяточничестве. Однако Челябинский областной суд отклонил апелляцию. Теперь одного их них ожидает условный срок в 3,5 года, а второй отсидит 3 года в колонии общего режима.

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Два жителя Магнитогорска поставили на поток заключение фиктивных браков и оформление видов на жительство для незаконных мигрантов. Об этом сообщили URA.RU в УФСБ по Челябинской области. «В процессе их незаконной деятельности иностранцы фиктивно ставились на регистрационный учет. Также они заключали фиктивные браки с гражданами РФ с целью получения регистрации временного проживания, вида на жительство и последующего гражданства России», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. При этом, добавили в УФСБ, один из преступников «прикормил» сотрудника миграционного отдела полиции, который закрывал глаза на их деятельность. Экс-полицейский уже осужден за взятки на 2,5 года условно, ему также придется выплатить государству штраф в 290 тысяч рублей. Впрочем, через пару лет после отбытия наказания суд разрешил ему вернуться на службу в органы МВД. Его подельники попытались оспорить обвинительный вердикт суда, признавшего их вину в организации незаконной миграции, даче взяток и посредничестве во взяточничестве. Однако Челябинский областной суд отклонил апелляцию. Теперь одного их них ожидает условный срок в 3,5 года, а второй отсидит 3 года в колонии общего режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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