ФСБ пресекла канал незаконной миграции в Челябинской области

Приговор по делу организаторов незаконного проникновения в РФ мигрантов и получения ими гражданства оказался очень гуманным (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Два жителя Магнитогорска поставили на поток заключение фиктивных браков и оформление видов на жительство для незаконных мигрантов. Об этом сообщили URA.RU в УФСБ по Челябинской области.

«В процессе их незаконной деятельности иностранцы фиктивно ставились на регистрационный учет. Также они заключали фиктивные браки с гражданами РФ с целью получения регистрации временного проживания, вида на жительство и последующего гражданства России», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

При этом, добавили в УФСБ, один из преступников «прикормил» сотрудника миграционного отдела полиции, который закрывал глаза на их деятельность. Экс-полицейский уже осужден за взятки на 2,5 года условно, ему также придется выплатить государству штраф в 290 тысяч рублей. Впрочем, через пару лет после отбытия наказания суд разрешил ему вернуться на службу в органы МВД.

Его подельники попытались оспорить обвинительный вердикт суда, признавшего их вину в организации незаконной миграции, даче взяток и посредничестве во взяточничестве. Однако Челябинский областной суд отклонил апелляцию. Теперь одного их них ожидает условный срок в 3,5 года, а второй отсидит 3 года в колонии общего режима.