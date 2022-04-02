Красный крест не смог помочь мирным жителям выйти из Мариуполя

03 апреля 2022 в 04:02 Размер текста - 17 +

МККК не смог помочь выходу гражданских из Мариуполя, новую попытку предпримут 2 апреля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Международный Комитет Красного Креста не сумел 1 апреля помочь выходу мирных граждан из Мариуполя из-за небезопасной ситуации в данном районе. Об этом сообщает пресс-служба организации. «Группа Международного Комитета Красного Креста […] была вынуждена вернуться в Запорожье после того, как условия и обстановка сделали невозможным дальнейшее продвижение. Команда МККК, состоящая из трех автомобилей и девяти человек, сегодня не добралась до Мариуполя и не способствовала безопасному проходу гражданских лиц», — говорится в заявлении. По словам начальника Национального управления обороной России, генерал-полковника Михаила Мизинцева, представители МККК ранее постоянно говорили о приверженности гуманитарным принципам и важности спасения мариупольцев. Когда пришло время для реальной помощи, они ничего сделать не смогли, считает Мизинцев. Оказалось, что 10 автобусов гуманитарной колонны выехали в Мариуполь с отставанием по времени. Представители МККК сопровождали эти колонны, время от времени уезжая в неизвестном направлении. Потом они возвращались, но на такие поездки уходило много времени. В итоге к концу дня колонна дошла только до Бердянска. При этом Россия эвакуировала практически 119 тысяч мирных жителей Мариуполя с начала специальной операции на территории Украины, передает ФАН. 1 апреля город покинули 3 046 человек. На Украине продолжается спецоперация РФ. Ключевая цель российских военных — демилитаризация киевского режима. Минобороны России представило документы, которые подтверждают, что Киев готовился к силовой акции против Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Международный Комитет Красного Креста не сумел 1 апреля помочь выходу мирных граждан из Мариуполя из-за небезопасной ситуации в данном районе. Об этом сообщает пресс-служба организации. «Группа Международного Комитета Красного Креста […] была вынуждена вернуться в Запорожье после того, как условия и обстановка сделали невозможным дальнейшее продвижение. Команда МККК, состоящая из трех автомобилей и девяти человек, сегодня не добралась до Мариуполя и не способствовала безопасному проходу гражданских лиц», — говорится в заявлении. По словам начальника Национального управления обороной России, генерал-полковника Михаила Мизинцева, представители МККК ранее постоянно говорили о приверженности гуманитарным принципам и важности спасения мариупольцев. Когда пришло время для реальной помощи, они ничего сделать не смогли, считает Мизинцев. Оказалось, что 10 автобусов гуманитарной колонны выехали в Мариуполь с отставанием по времени. Представители МККК сопровождали эти колонны, время от времени уезжая в неизвестном направлении. Потом они возвращались, но на такие поездки уходило много времени. В итоге к концу дня колонна дошла только до Бердянска. При этом Россия эвакуировала практически 119 тысяч мирных жителей Мариуполя с начала специальной операции на территории Украины, передает ФАН. 1 апреля город покинули 3 046 человек. На Украине продолжается спецоперация РФ. Ключевая цель российских военных — демилитаризация киевского режима. Минобороны России представило документы, которые подтверждают, что Киев готовился к силовой акции против Донбасса.