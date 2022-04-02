02 апреля 2022

Красный крест не смог помочь мирным жителям выйти из Мариуполя

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, пожар, пожарище, руины, последствия, украина, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО, специальная военная операция
МККК не смог помочь выходу гражданских из Мариуполя, новую попытку предпримут 2 апреля Фото:

Международный Комитет Красного Креста не сумел 1 апреля помочь выходу мирных граждан из Мариуполя из-за небезопасной ситуации в данном районе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Группа Международного Комитета Красного Креста […] была вынуждена вернуться в Запорожье после того, как условия и обстановка сделали невозможным дальнейшее продвижение. Команда МККК, состоящая из трех автомобилей и девяти человек, сегодня не добралась до Мариуполя и не способствовала безопасному проходу гражданских лиц», — говорится в заявлении.

По словам начальника Национального управления обороной России, генерал-полковника Михаила Мизинцева, представители МККК ранее постоянно говорили о приверженности гуманитарным принципам и важности спасения мариупольцев. Когда пришло время для реальной помощи, они ничего сделать не смогли, считает Мизинцев.

Оказалось, что 10 автобусов гуманитарной колонны выехали в Мариуполь с отставанием по времени. Представители МККК сопровождали эти колонны, время от времени уезжая в неизвестном направлении. Потом они возвращались, но на такие поездки уходило много времени. В итоге к концу дня колонна дошла только до Бердянска.

При этом Россия эвакуировала практически 119 тысяч мирных жителей Мариуполя с начала специальной операции на территории Украины, передает ФАН. 1 апреля город покинули 3 046 человек. На Украине продолжается спецоперация РФ. Ключевая цель российских военных — демилитаризация киевского режима. Минобороны России представило документы, которые подтверждают, что Киев готовился к силовой акции против Донбасса.

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Международный Комитет Красного Креста не сумел 1 апреля помочь выходу мирных граждан из Мариуполя из-за небезопасной ситуации в данном районе. Об этом сообщает пресс-служба организации. «Группа Международного Комитета Красного Креста […] была вынуждена вернуться в Запорожье после того, как условия и обстановка сделали невозможным дальнейшее продвижение. Команда МККК, состоящая из трех автомобилей и девяти человек, сегодня не добралась до Мариуполя и не способствовала безопасному проходу гражданских лиц», — говорится в заявлении. По словам начальника Национального управления обороной России, генерал-полковника Михаила Мизинцева, представители МККК ранее постоянно говорили о приверженности гуманитарным принципам и важности спасения мариупольцев. Когда пришло время для реальной помощи, они ничего сделать не смогли, считает Мизинцев. Оказалось, что 10 автобусов гуманитарной колонны выехали в Мариуполь с отставанием по времени. Представители МККК сопровождали эти колонны, время от времени уезжая в неизвестном направлении. Потом они возвращались, но на такие поездки уходило много времени. В итоге к концу дня колонна дошла только до Бердянска. При этом Россия эвакуировала практически 119 тысяч мирных жителей Мариуполя с начала специальной операции на территории Украины, передает ФАН. 1 апреля город покинули 3 046 человек. На Украине продолжается спецоперация РФ. Ключевая цель российских военных — демилитаризация киевского режима. Минобороны России представило документы, которые подтверждают, что Киев готовился к силовой акции против Донбасса.
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