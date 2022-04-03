На водоеме под Челябинском поймали гигантскую щуку. Фото

04 апреля 2022 в 11:31 Размер текста - 17 +

Вес щуки составил шесть с половиной килограмм (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На водоеме под Челябинском местный рыбак поймал гигантскую щуку. Своим трофеем мужчина поделился в социальных сетях. Рыбак сообщил URA.RU, что вес щуки составил шесть с половиной килограмм. «Название водоема секретное. Могу лишь сказать, что он находится в 30 километрах от Челябинска. В качестве живца использовал чебака. Щуку вытягивал около 20 минут. Помогали вытаскивать хищника друг и рыбаки, которые были на водоеме», — сообщил URA.RU рыбак. Мужчина добавил, что после поимки у него долго тряслись руки от усталости и адреналина. Щука, по словам рыбака, еле пролезла в лунку, диаметр которой равнялся 130 миллиметров. Из головы гигантской щуки было решено сделать чучело, а из всего остального сделать котлеты. Мужчина признался, что предыдущий рекорд по весу рыбы был на 3 килограмма меньше. Вес щуки составил шесть с половиной килограмм Фото: Яша Шленцов в «ВКонтакте» Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На водоеме под Челябинском местный рыбак поймал гигантскую щуку. Своим трофеем мужчина поделился в социальных сетях. Рыбак сообщил URA.RU, что вес щуки составил шесть с половиной килограмм. «Название водоема секретное. Могу лишь сказать, что он находится в 30 километрах от Челябинска. В качестве живца использовал чебака. Щуку вытягивал около 20 минут. Помогали вытаскивать хищника друг и рыбаки, которые были на водоеме», — сообщил URA.RU рыбак. Мужчина добавил, что после поимки у него долго тряслись руки от усталости и адреналина. Щука, по словам рыбака, еле пролезла в лунку, диаметр которой равнялся 130 миллиметров. Из головы гигантской щуки было решено сделать чучело, а из всего остального сделать котлеты. Мужчина признался, что предыдущий рекорд по весу рыбы был на 3 килограмма меньше.