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На водоеме под Челябинском поймали гигантскую щуку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, рыбаки на льдине, рыбалка зимняя
Вес щуки составил шесть с половиной килограмм (фото из архива) Фото:

На водоеме под Челябинском местный рыбак поймал гигантскую щуку. Своим трофеем мужчина поделился в социальных сетях. Рыбак сообщил URA.RU, что вес щуки составил шесть с половиной килограмм.

«Название водоема секретное. Могу лишь сказать, что он находится в 30 километрах от Челябинска. В качестве живца использовал чебака. Щуку вытягивал около 20 минут. Помогали вытаскивать хищника друг и рыбаки, которые были на водоеме», — сообщил URA.RU рыбак.

Мужчина добавил, что после поимки у него долго тряслись руки от усталости и адреналина. Щука, по словам рыбака, еле пролезла в лунку, диаметр которой равнялся 130 миллиметров.

Из головы гигантской щуки было решено сделать чучело, а из всего остального сделать котлеты. Мужчина признался, что предыдущий рекорд по весу рыбы был на 3 килограмма меньше.

Вес щуки составил шесть с половиной килограмм
Фото:

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На водоеме под Челябинском местный рыбак поймал гигантскую щуку. Своим трофеем мужчина поделился в социальных сетях. Рыбак сообщил URA.RU, что вес щуки составил шесть с половиной килограмм. «Название водоема секретное. Могу лишь сказать, что он находится в 30 километрах от Челябинска. В качестве живца использовал чебака. Щуку вытягивал около 20 минут. Помогали вытаскивать хищника друг и рыбаки, которые были на водоеме», — сообщил URA.RU рыбак. Мужчина добавил, что после поимки у него долго тряслись руки от усталости и адреналина. Щука, по словам рыбака, еле пролезла в лунку, диаметр которой равнялся 130 миллиметров. Из головы гигантской щуки было решено сделать чучело, а из всего остального сделать котлеты. Мужчина признался, что предыдущий рекорд по весу рыбы был на 3 килограмма меньше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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