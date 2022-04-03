На водоеме под Челябинском местный рыбак поймал гигантскую щуку. Своим трофеем мужчина поделился в социальных сетях. Рыбак сообщил URA.RU, что вес щуки составил шесть с половиной килограмм.
«Название водоема секретное. Могу лишь сказать, что он находится в 30 километрах от Челябинска. В качестве живца использовал чебака. Щуку вытягивал около 20 минут. Помогали вытаскивать хищника друг и рыбаки, которые были на водоеме», — сообщил URA.RU рыбак.
Мужчина добавил, что после поимки у него долго тряслись руки от усталости и адреналина. Щука, по словам рыбака, еле пролезла в лунку, диаметр которой равнялся 130 миллиметров.
Из головы гигантской щуки было решено сделать чучело, а из всего остального сделать котлеты. Мужчина признался, что предыдущий рекорд по весу рыбы был на 3 килограмма меньше.
На водоеме под Челябинском местный рыбак поймал гигантскую щуку. Своим трофеем мужчина поделился в социальных сетях. Рыбак сообщил URA.RU, что вес щуки составил шесть с половиной килограмм. «Название водоема секретное. Могу лишь сказать, что он находится в 30 километрах от Челябинска. В качестве живца использовал чебака. Щуку вытягивал около 20 минут. Помогали вытаскивать хищника друг и рыбаки, которые были на водоеме», — сообщил URA.RU рыбак. Мужчина добавил, что после поимки у него долго тряслись руки от усталости и адреналина. Щука, по словам рыбака, еле пролезла в лунку, диаметр которой равнялся 130 миллиметров. Из головы гигантской щуки было решено сделать чучело, а из всего остального сделать котлеты. Мужчина признался, что предыдущий рекорд по весу рыбы был на 3 килограмма меньше.