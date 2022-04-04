На яхте был произведен обыск Фото: Наталья Чернохатова, URA.RU

Гражданская гвардия Испании наложила арест на яхту Tango, располагающуюся на Балеарских островах. Судно принадлежит предпринимателю Виктору Вексельбергу, который владеет аэропортом Кольцово, а также занимается строительством Академического района в Екатеринбурге. Об аресте яхты сообщается в пресс-релизе правоохранительных органов Испании.

«Гражданская гвардия в рамках судебного поручения от США и по указанию следственного суда № 2 города Пальмы-де-Майорки наложила арест в Пальме-де-Майорке на роскошную яхту Tango, собственность российского миллиардера Виктора Вексельберга», — передает сообщение ТАСС. Отмечается, что стоимость судна площадью 78 метров может составлять 90 млн. евро, на яхте были проведены обыски.

Сообщается также, что на данный момент предприниматель не находится по санкциями ЕС, однако на него распространяются санкции Минюста США, ведомство ведет расследование против бизнесмена. Вексельберг является председателем в совете директоров группы компаний «Ренова», которая занимается строительством Академического района. Также предприниматель владеет холдингом «Аэропорты регионов», в него входит Кольцово.

Ранее в Великобритании задержали 58-метровую яхту Phi, принадлежащую основателю оператора связи в Уральском федеральном округе «Мотив» Виталию Кочеткову. Бизнесмену принадлежат еще две суперъяхты Aurelia и Phi Phantom, они ходят под флагом Мальты и на данный момент находятся в Испании.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам