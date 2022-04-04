Челябинская «Опора России»‎ меняет структуру из-за санкций

Артем Артемьев рассказал о новом порядке работы «Опоры России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Челябинское отделение «Опоры России»‎ поменяет структуру, чтобы следить за развитием малого бизнеса в каждом районе региона. Это необходимо для работы в условиях санкций. Такое заявление сделал председатель объединения Артем Артемьев в ходе региональной конференции организации.

«Ранее был внедрен тематический принцип работы вице-председателей. Эта форма показала свою эффективность и была распространена на другие отделения по всей стране. Сегодня мы планируем ее пересмотреть в сторону географической направленности, когда каждый вице-председатель курирует работу конкретной территории», — цитирует Артема Артемьева Business FM Челябинск

Министр экономразвития региона Наталья Луначева отметила, что для формирования благоприятного делового и инвестиционного климата в регионе важно быть в постоянном диалоге с предпринимателями. Это надо чтобы учитывать их предложения при принятии системных решений. Сейчас «Опора России» помогает в формировании предложений для выработки новых антисанкционных мер поддержки.

Министр так же уточнила, что уже собрано около 450 предложений от представителей бизнеса и системообразующих предприятий. Все инициативы обрабатываются и принимаются решения о возможности их реализации на уровне региона или для передачи на федеральный уровень. В ходе конференции организации Артем Артемьев был переизбран на пост председателя на следующие четыре года.

После начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины ряд стран ввели санкции в отношении России. Эти меры, как заявили лидеры западных стран, призваны нанести удар по каждому гражданину РФ, заявляли ранее лидеры западных стран. Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что ни один гражданин не останется без поддержки государства.

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