Семейную пару заселили, но только один день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижних Сергах (Свердловская область) семейную пару отказались заселять в санаторий, сославшись на приказ минздрава. Об этом URA.RU рассказал мужчина, прибывший в санаторий.

«Купили путевку 6 марта, заезд с сегодняшнего дня [8 апреля] с двух часов [дня]. Мы приехали, при предоставлении документов нам сказали, что нас не могут заселить, аргументируя это распоряжением минздрава», — рассказывает очевидец. По словам мужчины, никакого распоряжения минздрава за подписью министра им предоставлено не было.

Семья прождала около трех часов, потому как руководителя санатория на месте не оказалось, а администратор ничего толком объяснить не мог. Семейной паре предложили написать заявление на возврат денег, но они заполнять его отказались. Вместо этого мужчина написал заявление с требованием заселить и оказать соответствующие услуги по оплаченный путевке.

«Когда мы подошли к администратору и попытались передать заявление, она встала и покинула свое рабочее место. Потом неожиданно появился руководитель, который предложил нам все-таки заселиться», — рассказал отдыхающий. Также уточнил, что завтра он с женой переезжает в санаторий «Обуховский», при этом остальных отдыхающих также выгоняют из лечебного учреждения, заставляя писать бумагу на возврат денежных средств.

URA.RU попыталось дозвониться до санатория «Нижние Серги», но на звонок корреспондента никто не ответил. В санатории «Обуховский» отказались отвечать по поводу заселения постояльцев санатория в Нижних Сергах, сославшись на то, что рабочий день давно окончен и никто не сможет ответить на вопрос. Также нами был отправлен запрос в министерство здравоохранения Свердловской области. На момент публикации ответа не последовало.

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