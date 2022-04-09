Роскомнадзор заблокировал сайт журнала «Холод»

Сайт «Холода» заблокировали из-за фейков об армии РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Роскомнадзор заблокировал по требованию Генпрокуратуры сайты изданий «Холод» и «Дискурс». Об этом сообщается в базе данных на сайте ведомства.

Доступ к сайтам изданий «Холод» и «Дискурс» заблокировали по требованию Генпрокуратуры от 7 и 6 апреля соответственно. В редакции «Холода» сообщили, что получили предупреждение о блокировке. «Письмо с предупреждением о возможной блокировке пришло в редакцию три часа назад, но сайт уже заблокирован. Ведомство требует заблокировать доступ к https://holod.media/ на основании закона о дискредитации российской армии», — указано в telegram-канале издания.

В telegram-канале «Дискурса» сообщается, что редакцию не предупреждали о блокировке. Издание планирует оспорить решение в суде. «Это вопиющая несправедливость и юридический абсурд. Редакции не поступало никаких предупреждений, хотя по закону нас обязаны были уведомить», — отмечает «Дискурс».

Ранее Роскомнадзор заблокировал десятки сайтов СМИ по требованию Генпрокуратуры РФ. Среди них были сайты русскоязычных изданий и иностранных медиа. Многие ресурсы блокируют из-за нарушения закона о фейках о российской армии, который приняли после начала спецоперации РФ на Украине.