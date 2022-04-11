Россия будет продолжать переговоры с Украиной. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Президент у нас подчеркивал неоднократно, что мы предпочитаем переговоры. Не вижу причин, по которым мы не можем продолжать переговоры с Украиной. Мы люди терпеливые и настойчивые», — сказал Лавров в интервью телеканалу «Россия-24».
Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. На фоне этого стороны уже проводили переговоры по урегулированию конфликта в Стамбуле. Известно, что пока стороны не пришли к общему решению. Участники переговоров от Украины заявляли, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявлял, что встреча прошла конструктивно. Украина готова согласиться на условие России и не вступать в НАТО.
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Россия будет продолжать переговоры с Украиной. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Президент у нас подчеркивал неоднократно, что мы предпочитаем переговоры. Не вижу причин, по которым мы не можем продолжать переговоры с Украиной. Мы люди терпеливые и настойчивые», — сказал Лавров в интервью телеканалу «Россия-24». Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. На фоне этого стороны уже проводили переговоры по урегулированию конфликта в Стамбуле. Известно, что пока стороны не пришли к общему решению. Участники переговоров от Украины заявляли, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявлял, что встреча прошла конструктивно. Украина готова согласиться на условие России и не вступать в НАТО.