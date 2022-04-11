Глава МИД России заявил, что Москва продолжит переговоры с Киевом. «Мы люди терпеливые»

11 апреля 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил, что причин для завершения переговоров с Киевом нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия будет продолжать переговоры с Украиной. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Президент у нас подчеркивал неоднократно, что мы предпочитаем переговоры. Не вижу причин, по которым мы не можем продолжать переговоры с Украиной. Мы люди терпеливые и настойчивые», — сказал Лавров в интервью телеканалу «Россия-24». Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. На фоне этого стороны уже проводили переговоры по урегулированию конфликта в Стамбуле. Известно, что пока стороны не пришли к общему решению. Участники переговоров от Украины заявляли, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявлял, что встреча прошла конструктивно. Украина готова согласиться на условие России и не вступать в НАТО. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Россия будет продолжать переговоры с Украиной. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Президент у нас подчеркивал неоднократно, что мы предпочитаем переговоры. Не вижу причин, по которым мы не можем продолжать переговоры с Украиной. Мы люди терпеливые и настойчивые», — сказал Лавров в интервью телеканалу «Россия-24». Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. На фоне этого стороны уже проводили переговоры по урегулированию конфликта в Стамбуле. Известно, что пока стороны не пришли к общему решению. Участники переговоров от Украины заявляли, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявлял, что встреча прошла конструктивно. Украина готова согласиться на условие России и не вступать в НАТО.