Пробки есть на Компрессорном, Вторчермете, Уктусе и Химмаше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Екатеринбурга, проживающие в районах Компрессорный, Вторчермет, Уктус и Химмаш, встали в многокилометровые пробки. Об этом сообщают очевидцы.

«Я уже с 7.30 еду. Сибирский тракт встал в пробку с остановки „Станция ‚Лечебная‘“. Пешком дошла бы быстрее», — сообщает одна из жительниц Екатеринбурга. Стоит также Сибирский тракт от улицы Уфимской и до железнодорожной станции «Лесотехническая».

Пробки наблюдаются и на выезде со Вторчермета на улицу 8 марта. Сильные заторы есть и в районах Уктуса и Химмаша, где на развязке Кольцовского тракта начался ремонт моста, а параллельно проводятся работы на Щербакова-Белинского возле будущего ТЦ «Золотой». «Тянется затор практически от „Рамады“. Водители пытаются объехать пробку на Кольцовском тракте через Конюшенный проезд, чтобы сразу выехать на Базовый переулок», — сообщает другой житель района Уктус.

Ранее мэрия Екатеринбурга потребовала от подрядчика, который строит эстакаду на Щербакова, закончить работы или ускорить их из-за подошедшего срока ремонта. Также выезд с Уктуса и Химмаша осложняется тем, что начался второй этап реконструкции развязки на пересечении улицы Луганской с Базовым переулком. Из-за этого, ежедневно жители отдаленных районов стоят в многочасовых пробках.

Есть проблемы с выездом с Компрессорного Скриншот «Яндекс.Карты»

Дорожные заторы наблюдаются в районе Сибирского тракта Скриншот «Яндекс.Карты»

Пробка на Вторчермете Скриншот «Яндекс.Карты»

Помимо ремонтных работ проезд на Кольцовском тракте осложняется авариями Скриншот «Яндекс.Карты»