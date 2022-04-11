11 апреля 2022

Отдаленные районы Екатеринбурга встали в пробки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Перекрытие развязки на Луганская-Базовый. Екатеринбург, пробка, автомобильная пробка
Пробки есть на Компрессорном, Вторчермете, Уктусе и Химмаше Фото:

Жители Екатеринбурга, проживающие в районах Компрессорный, Вторчермет, Уктус и Химмаш, встали в многокилометровые пробки. Об этом сообщают очевидцы.

«Я уже с 7.30 еду. Сибирский тракт встал в пробку с остановки „Станция ‚Лечебная‘“. Пешком дошла бы быстрее», — сообщает одна из жительниц Екатеринбурга. Стоит также Сибирский тракт от улицы Уфимской и до железнодорожной станции «Лесотехническая».

Пробки наблюдаются и на выезде со Вторчермета на улицу 8 марта. Сильные заторы есть и в районах Уктуса и Химмаша, где на развязке Кольцовского тракта начался ремонт моста, а параллельно проводятся работы на Щербакова-Белинского возле будущего ТЦ «Золотой». «Тянется затор практически от „Рамады“. Водители пытаются объехать пробку на Кольцовском тракте через Конюшенный проезд, чтобы сразу выехать на Базовый переулок», — сообщает другой житель района Уктус.

Ранее мэрия Екатеринбурга потребовала от подрядчика, который строит эстакаду на Щербакова, закончить работы или ускорить их из-за подошедшего срока ремонта. Также выезд с Уктуса и Химмаша осложняется тем, что начался второй этап реконструкции развязки на пересечении улицы Луганской с Базовым переулком. Из-за этого, ежедневно жители отдаленных районов стоят в многочасовых пробках.

Есть проблемы с выездом с Компрессорного
Дорожные заторы наблюдаются в районе Сибирского тракта
Пробка на Вторчермете
Помимо ремонтных работ проезд на Кольцовском тракте осложняется авариями

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Жители Екатеринбурга, проживающие в районах Компрессорный, Вторчермет, Уктус и Химмаш, встали в многокилометровые пробки. Об этом сообщают очевидцы. «Я уже с 7.30 еду. Сибирский тракт встал в пробку с остановки „Станция ‚Лечебная‘“. Пешком дошла бы быстрее», — сообщает одна из жительниц Екатеринбурга. Стоит также Сибирский тракт от улицы Уфимской и до железнодорожной станции «Лесотехническая». Пробки наблюдаются и на выезде со Вторчермета на улицу 8 марта. Сильные заторы есть и в районах Уктуса и Химмаша, где на развязке Кольцовского тракта начался ремонт моста, а параллельно проводятся работы на Щербакова-Белинского возле будущего ТЦ «Золотой». «Тянется затор практически от „Рамады“. Водители пытаются объехать пробку на Кольцовском тракте через Конюшенный проезд, чтобы сразу выехать на Базовый переулок», — сообщает другой житель района Уктус. Ранее мэрия Екатеринбурга потребовала от подрядчика, который строит эстакаду на Щербакова, закончить работы или ускорить их из-за подошедшего срока ремонта. Также выезд с Уктуса и Химмаша осложняется тем, что начался второй этап реконструкции развязки на пересечении улицы Луганской с Базовым переулком. Из-за этого, ежедневно жители отдаленных районов стоят в многочасовых пробках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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