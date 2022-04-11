11 апреля 2022

За март пермяки выиграли в лотерее более 50 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотерейные билеты, лотереи, лотерейный билет
Ни один не выиграл более 500 тыс. рублей Фото:

За март жители Пермского края выиграли более 51 млн рублей в лотерее. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».

«Общая сумма выигрышей — 51 066 464 за март 2022 года», — рассказали в гослотерее. За месяц пермяки купили 287 114 выигрышных билетов.

Выигравших суммы более 500 тысяч рублей и более миллиона среди жителей края в марте не было. URA.RU ранее рассказывало о пермяке, который выиграл квартиру, но приз решил взять деньгами. Победитель решил потратить их на обустройство своего дома.

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За март жители Пермского края выиграли более 51 млн рублей в лотерее. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «Общая сумма выигрышей — 51 066 464 за март 2022 года», — рассказали в гослотерее. За месяц пермяки купили 287 114 выигрышных билетов. Выигравших суммы более 500 тысяч рублей и более миллиона среди жителей края в марте не было. URA.RU ранее рассказывало о пермяке, который выиграл квартиру, но приз решил взять деньгами. Победитель решил потратить их на обустройство своего дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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