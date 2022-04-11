За март пермяки выиграли в лотерее более 50 млн

Ни один не выиграл более 500 тыс. рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

За март жители Пермского края выиграли более 51 млн рублей в лотерее. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».

«Общая сумма выигрышей — 51 066 464 за март 2022 года», — рассказали в гослотерее. За месяц пермяки купили 287 114 выигрышных билетов.

Выигравших суммы более 500 тысяч рублей и более миллиона среди жителей края в марте не было. URA.RU ранее рассказывало о пермяке, который выиграл квартиру, но приз решил взять деньгами. Победитель решил потратить их на обустройство своего дома.