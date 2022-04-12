Соратника экс-мэра Челябинска выпустили из СИЗО

Евгений Пашков находился в СИЗО с конца 2019 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Центральный районный суд изменил меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест в отношении бывшего начальника управления капстроительства мэрии Челябинска Евгения Пашкова, которого судят по обвинению в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Центральным районным судом Челябинска при рассмотрении в открытом судебном заседании материалов уголовного дела по обвинению Пашкова вынесено постановление, которым ему изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест с содержанием в жилом помещении, с возложением на подсудимого ограничений и запретов. Срок домашнего ареста Евгению Пашкову установлен до 4 июля 2022 года», — говорится в сообщении.

Пашкова и его бывшего начальника задержала ФСБ в конце 2019 года. Как установил суд, работая в администрации Челябинска, они вынудили депутата гордумы Сергея Селещука заплатить 2,5 млн рублей за получение строительного контракта. Тефтелев пошел на сотрудничество с силовиками, отделавшись сравнительно мягким приговором.

Пашков отказался признавать вину и получил 8 лет колонии строгого режима. Однако Челябинский облсуд 6 сентября отменил приговор и направил дело на новое разбирательство в ином составе суда. Все это время Евгений Пашков находился под стражей.