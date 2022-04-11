11 апреля 2022

Пермяки ищут детей-сирот ЛДНР, чтобы усыновить их

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Клипарт на тему детская безопасность. Курган, мальчик, ребенок, бабушка внук, руки ребенка
Жители Прикамья, решившие усыновить сирот, обратились к Светлане Денисовой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Пермского края хотят усыновить детей-сирот из Донецкой и Луганской республик. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по правам ребенка в крае Светлана Денисова, к которой обратились пермяки.

«Поступило два обращения от жителей Пермского края, которые услышали о том, что в Луганской и Донецкой республиках есть сироты. Они заявили, что готовы принять их в свои семьи, готовы стать родителями таких детей. Но, я обсуждала этот вопрос со своей коллегой в ЛНР [Юлией Назаренко], пока, к сожалению, он в правовом поле не разрешен», — сказала Денисова.

Денисова отметила, также что в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой направлен запрос, поскольку такое желание выразили не только жители Прикамья. «Мы ждем разъяснений по этому вопросу», — добавила детский омбудсмен.

Ранее Лювова-Белова отмечала, что сейчас аппаратом уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка готовится реестр семей, готовых принять детей из ЛДНР. Юридические аспекты прорабатывают депутаты Госдумы совместно с Минпросвещения.

Вооруженные силы РФ проводят на территории Украины спецоперацию, направленную на денацификацию и демилитаризацию этой страны. Президент России Владимир Путин отмечал, что безусловным приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения страны.

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Жители Пермского края хотят усыновить детей-сирот из Донецкой и Луганской республик. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по правам ребенка в крае Светлана Денисова, к которой обратились пермяки. «Поступило два обращения от жителей Пермского края, которые услышали о том, что в Луганской и Донецкой республиках есть сироты. Они заявили, что готовы принять их в свои семьи, готовы стать родителями таких детей. Но, я обсуждала этот вопрос со своей коллегой в ЛНР [Юлией Назаренко], пока, к сожалению, он в правовом поле не разрешен», — сказала Денисова. Денисова отметила, также что в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой направлен запрос, поскольку такое желание выразили не только жители Прикамья. «Мы ждем разъяснений по этому вопросу», — добавила детский омбудсмен. Ранее Лювова-Белова отмечала, что сейчас аппаратом уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка готовится реестр семей, готовых принять детей из ЛДНР. Юридические аспекты прорабатывают депутаты Госдумы совместно с Минпросвещения. Вооруженные силы РФ проводят на территории Украины спецоперацию, направленную на денацификацию и демилитаризацию этой страны. Президент России Владимир Путин отмечал, что безусловным приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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