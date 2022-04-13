В Челябинской области после зимней спячки проснулись гадюки. Об этом 14 апреля сообщили в национальном парке «Зигальга».
«Перезимовавшая гадюка обыкновенная уже успела перекусить. После трапезы змея расположилась на отдых возле одной из троп Зигальги неподалеку от Верх Катавки», — написала пресс-служба в группе «Национальный парк „Зигальга“» во «ВКонтакте».
В нацпарке отмечают, что гадюки, в отличие от своих сородичей, любят более низкие температуры. Эти змеи могут селиться и высоко в горах, и даже в Заполярье.
Национальный парк «Зигальга» создан 18 ноября 2019 года. Это один из крупнейших в регионе горных хребтов с высокогорным плато площадью более 25 тыс. квадратных километров. На территории парка обитают сотни видов краснокнижных растений и животных.
Гадюки любят низкие температуры и могут селиться высоко в горах
группа «Национальный парк „Зигальга“» во «ВКонтакте»
В Челябинской области после зимней спячки проснулись гадюки. Об этом 14 апреля сообщили в национальном парке «Зигальга». «Перезимовавшая гадюка обыкновенная уже успела перекусить. После трапезы змея расположилась на отдых возле одной из троп Зигальги неподалеку от Верх Катавки», — написала пресс-служба в группе «Национальный парк „Зигальга“» во «ВКонтакте». В нацпарке отмечают, что гадюки, в отличие от своих сородичей, любят более низкие температуры. Эти змеи могут селиться и высоко в горах, и даже в Заполярье. Национальный парк «Зигальга» создан 18 ноября 2019 года. Это один из крупнейших в регионе горных хребтов с высокогорным плато площадью более 25 тыс. квадратных километров. На территории парка обитают сотни видов краснокнижных растений и животных.