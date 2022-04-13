Змею заметили в нацпарке «Зигальга» (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области после зимней спячки проснулись гадюки. Об этом 14 апреля сообщили в национальном парке «Зигальга».

«Перезимовавшая гадюка обыкновенная уже успела перекусить. После трапезы змея расположилась на отдых возле одной из троп Зигальги неподалеку от Верх Катавки», — написала пресс-служба в группе «Национальный парк „Зигальга“» во «ВКонтакте».

В нацпарке отмечают, что гадюки, в отличие от своих сородичей, любят более низкие температуры. Эти змеи могут селиться и высоко в горах, и даже в Заполярье.

Национальный парк «Зигальга» создан 18 ноября 2019 года. Это один из крупнейших в регионе горных хребтов с высокогорным плато площадью более 25 тыс. квадратных километров. На территории парка обитают сотни видов краснокнижных растений и животных.

Гадюки любят низкие температуры и могут селиться высоко в горах группа «Национальный парк „Зигальга“» во «ВКонтакте»