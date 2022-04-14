Екатеринбуржцы избавляются от смартфонов Apple из-за санкций

15 апреля 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы с января по апрель текущего года продали на четверть больше iPhone, по сравнению с аналогичным периодом в 2021. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Avito, где люди продают бывшие в употреблении вещи. «В Екатеринбурге продажи iPhone выросли на 11% за квартал и на 25% за год», — говорится в сообщении. Средняя стоимость «яблочного» смартфона по городу составляет 27 780 рублей. Уточняется, что гаджеты Apple занимают 54% рынка перепродажи мобильных устройств. На втором месте — Samsung, тройку замыкает китайский бренд Xiaomi. Ранее сообщалось, что Apple прекратит поставки в Россию вследствие новых экономических санкций Запада в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины. Mastercard и Visa заявили о приостановке деятельности на территории России, и по этой причине Центробанк РФ запретил использование карт этих систем через сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay. В течение некоторого времени у россиян была возможность оплачивать смартфонами с помощью карты российской банковской системы «Мир», но позднее корпорация Apple удалила такой способ оплаты из приложения Wallet. Из-за блокировки приложений российских банков и отключения одной из основных функций гаджетов Apple потребители из России подали иск в суд на представителя корпорации в РФ.