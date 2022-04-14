Российские потребители подали в суд на Apple

15 апреля 2022 в 04:37 Размер текста - 17 +

В Москве рассмотрят иск общественников российскому филиалу Apple Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Пресненском суде Москвы рассмотрят иск «Общественной потребительской инициативы» российскому филиалу корпорации Apple. Счета и имущество компании просят арестовать, чтобы компенсировать потери потребителей, связанные с отключением Apple Pay, удалением из App Store популярных приложений и другими ограничительными действиями. Возмещение ущерба может обойтись компании в несколько сотен миллиардов рублей. «Общественная организация [„Общественная потребительская инициатива“] требует признать противоправными действия ответчика [ООО „Эппл Рус“], который приостановил импорт, продажу и техобслуживание продукции в России, принудить компанию прекратить эти действия, а также арестовать счета и имущество дочерней структуры», — пишут «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве. По информации газеты, участие в судебном процессе намерен принять Роспотребнадзор. Только за прошлый год филиал Apple в РФ заработал 386 млрд рублей. Однако, по словам общественников, российского потребителя сегодня умышленно лишают тех функций, на которые он ориентировался при покупке товаров Apple. «Начали сталкиваться со снижением качества работы приобретенных потребителями устройств. В том числе с отключением Apple Pay, удалением из App Store популярных приложений и другими подобными действиями компании, которые затрудняют использование техники», — рассказал изданию глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Сообщается, что Apple может возместить ущерб своими миллиардными счетами. Однако, по мнению экспертов, вероятнее лишь частичное удовлетворение иска. По словам юриста Алексея Койтова, можно рассчитывать на признание противоправными действия Apple по прекращению поставки необходимых запасных частей и иных действий, которые влекут невозможность ремонта и технического обслуживания товара. Эксперт надеется, что это побудит компанию возобновить поставки продукции. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. В ответ западные страны ввели жесткие ограничения в отношении РФ. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ. В их числе Nike, ASOS и Apple. Последняя также отключила для россиян возможность оплаты покупок с помощью ApplePay. В течение некоторого времени у россиян была возможность оплачивать смартфонами с помощью карты российской банковской системы «Мир», но позднее корпорация Apple запретила оплачивать и ими. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В Пресненском суде Москвы рассмотрят иск «Общественной потребительской инициативы» российскому филиалу корпорации Apple. Счета и имущество компании просят арестовать, чтобы компенсировать потери потребителей, связанные с отключением Apple Pay, удалением из App Store популярных приложений и другими ограничительными действиями. Возмещение ущерба может обойтись компании в несколько сотен миллиардов рублей. «Общественная организация [„Общественная потребительская инициатива“] требует признать противоправными действия ответчика [ООО „Эппл Рус“], который приостановил импорт, продажу и техобслуживание продукции в России, принудить компанию прекратить эти действия, а также арестовать счета и имущество дочерней структуры», — пишут «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве. По информации газеты, участие в судебном процессе намерен принять Роспотребнадзор. Только за прошлый год филиал Apple в РФ заработал 386 млрд рублей. Однако, по словам общественников, российского потребителя сегодня умышленно лишают тех функций, на которые он ориентировался при покупке товаров Apple. «Начали сталкиваться со снижением качества работы приобретенных потребителями устройств. В том числе с отключением Apple Pay, удалением из App Store популярных приложений и другими подобными действиями компании, которые затрудняют использование техники», — рассказал изданию глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Сообщается, что Apple может возместить ущерб своими миллиардными счетами. Однако, по мнению экспертов, вероятнее лишь частичное удовлетворение иска. По словам юриста Алексея Койтова, можно рассчитывать на признание противоправными действия Apple по прекращению поставки необходимых запасных частей и иных действий, которые влекут невозможность ремонта и технического обслуживания товара. Эксперт надеется, что это побудит компанию возобновить поставки продукции. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. В ответ западные страны ввели жесткие ограничения в отношении РФ. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ. В их числе Nike, ASOS и Apple. Последняя также отключила для россиян возможность оплаты покупок с помощью ApplePay. В течение некоторого времени у россиян была возможность оплачивать смартфонами с помощью карты российской банковской системы «Мир», но позднее корпорация Apple запретила оплачивать и ими.