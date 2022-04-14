14 апреля 2022

Пермскими БАДами из пихты заинтересовались в Европе и Азии

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Пермская продукция не только заменяет импорт для отечественных компаний, но и уходит на экспорт Фото:

Пермская компания URALFIR, освоившая технологию производства сырья для биологически активных добавок (БАД) на основе пихты, выходит на рынки Китая, Кореи и стран Европы. Об этом сообщили в министерстве экономического развития Пермского края. Компания также готова замещать своей продукцией зарубежные бренды, ушедшие с российского рынка.

«Мы открыты к сотрудничеству с российскими фармацевтическими предприятиями. Достигнутый нами уровень качества и себестоимость продукции на сегодняшний день есть только в России. Производственных мощностей достаточно, чтобы перекрывать спрос нескольких фармацевтических компаний при полном переходе на отечественный продукт», — цитирует telegram-канал министерства директора URALFIR Сергея Иванова.

Компания URALFIR специализируется на производстве органической продукции из сибирской пихты. Среди производимой ею продукции — масло пихты сибирской, сок пихты сибирской и другое.

Зарубежные бренды и корпорации начали покидать Россию после введения западных санкций, которыми страны Европы и США ответили на спецоперацию РФ на Украине. Президент Владимир Путин заявил, что санкционное давление было неизбежным, так как постепенно расширялось Западом с 2000-х годов. Поэтому еще в 2014-м году в стране был взят курс на импортозамещение.

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Пермская компания URALFIR, освоившая технологию производства сырья для биологически активных добавок (БАД) на основе пихты, выходит на рынки Китая, Кореи и стран Европы. Об этом сообщили в министерстве экономического развития Пермского края. Компания также готова замещать своей продукцией зарубежные бренды, ушедшие с российского рынка. «Мы открыты к сотрудничеству с российскими фармацевтическими предприятиями. Достигнутый нами уровень качества и себестоимость продукции на сегодняшний день есть только в России. Производственных мощностей достаточно, чтобы перекрывать спрос нескольких фармацевтических компаний при полном переходе на отечественный продукт», — цитирует telegram-канал министерства директора URALFIR Сергея Иванова. Компания URALFIR специализируется на производстве органической продукции из сибирской пихты. Среди производимой ею продукции — масло пихты сибирской, сок пихты сибирской и другое. Зарубежные бренды и корпорации начали покидать Россию после введения западных санкций, которыми страны Европы и США ответили на спецоперацию РФ на Украине. Президент Владимир Путин заявил, что санкционное давление было неизбежным, так как постепенно расширялось Западом с 2000-х годов. Поэтому еще в 2014-м году в стране был взят курс на импортозамещение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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