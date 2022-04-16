Юрист Данилов напомнил о выплатах, положенных при потере работы 17 апреля 2022 в 05:45 Размер текста - 17 + Работники, попавшие под сокращение, могут получать до 12,7 тысяч рублей в качестве пособия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россияне, потерявшие работу, могут рассчитывать на социальную поддержку от государства. Об этом напомнил заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Альфа», преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов. В первую очередь потерявший работу гражданин может получать выплату пособия по безработице, рассказал агентству «Прайм» Кирилл Данилов. Он уточнил, что для получения социальной поддержки необходимо подать заявление в центр занятости по месту жительства. Отмечается, что это можно сделать в электронном виде. По словам эксперта, основанием для оказания материальной помощи безработным гражданам является решение центра занятости населения. Выплата пособия будет продолжаться не более полугода, добавил юрист. Максимальный размер выплаты составляет 12792 рубля, а минимальный — 1500 рублей. Ранее сообщалось, что большинство работодателей намерены сохранить кадры, несмотря на кризис. В Москве утвердили программу поддержки работников, находящихся под риском увольнения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . Россияне, потерявшие работу, могут рассчитывать на социальную поддержку от государства. Об этом напомнил заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Альфа», преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов. В первую очередь потерявший работу гражданин может получать выплату пособия по безработице, рассказал агентству «Прайм» Кирилл Данилов. Он уточнил, что для получения социальной поддержки необходимо подать заявление в центр занятости по месту жительства. Отмечается, что это можно сделать в электронном виде. По словам эксперта, основанием для оказания материальной помощи безработным гражданам является решение центра занятости населения. Выплата пособия будет продолжаться не более полугода, добавил юрист. Максимальный размер выплаты составляет 12792 рубля, а минимальный — 1500 рублей. Ранее сообщалось, что большинство работодателей намерены сохранить кадры, несмотря на кризис. В Москве утвердили программу поддержки работников, находящихся под риском увольнения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям