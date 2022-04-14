Собянин поможет гражданам, попавшим под риск увольнения

Сергей Собянин утвердил программу поддержки для находящихся под риском увольнения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство Москвы утвердило программу поддержки работников, которые находятся под риском увольнения. Об этом сообщили в пресс-службе мэра города Сергея Собянина и правительства Москвы. Общественные работы будут предусмотрены для уволенных работников на период поиска нового рабочего места.

«Правительство утвердило программу организации временных и общественных работ, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий, находящихся под риском увольнения. На ее реализацию с учетом трансфертов из федерального бюджета будет выделено 3,36 миллиарда рублей. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», — сообщили в пресс-службе городского правительства.

Ранее в Госдуме РФ определили размер пособия по безработице для россиян в 2022 году: минимальная выплата составит 1 500 рублей, а максимальная — 12 792 рубля. Член комитета Госдумы Екатерина Стенякина анонсировала второй пакет мер поддержки россиян, пострадавших из-за санкций против РФ. Всего на социальную поддержку граждан, включая борьбу с безработицей, правительство планирует направить 546 млрд рублей из федерального бюджета в 2022 году.