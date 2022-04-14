Собянин поможет гражданам, попавшим под риск увольнения

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Марафон Российского общества Знание - Новое знание. Москва, собянин сергей
Сергей Собянин утвердил программу поддержки для находящихся под риском увольнения Фото:
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Правительство Москвы утвердило программу поддержки работников, которые находятся под риском увольнения. Об этом сообщили в пресс-службе мэра города Сергея Собянина и правительства Москвы. Общественные работы будут предусмотрены для уволенных работников на период поиска нового рабочего места.

«Правительство утвердило программу организации временных и общественных работ, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий, находящихся под риском увольнения. На ее реализацию с учетом трансфертов из федерального бюджета будет выделено 3,36 миллиарда рублей. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», — сообщили в пресс-службе городского правительства.

Ранее в Госдуме РФ определили размер пособия по безработице для россиян в 2022 году: минимальная выплата составит 1 500 рублей, а максимальная — 12 792 рубля. Член комитета Госдумы Екатерина Стенякина анонсировала второй пакет мер поддержки россиян, пострадавших из-за санкций против РФ. Всего на социальную поддержку граждан, включая борьбу с безработицей, правительство планирует направить 546 млрд рублей из федерального бюджета в 2022 году.

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Правительство Москвы утвердило программу поддержки работников, которые находятся под риском увольнения. Об этом сообщили в пресс-службе мэра города Сергея Собянина и правительства Москвы. Общественные работы будут предусмотрены для уволенных работников на период поиска нового рабочего места. «Правительство утвердило программу организации временных и общественных работ, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий, находящихся под риском увольнения. На ее реализацию с учетом трансфертов из федерального бюджета будет выделено 3,36 миллиарда рублей. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», — сообщили в пресс-службе городского правительства. Ранее в Госдуме РФ определили размер пособия по безработице для россиян в 2022 году: минимальная выплата составит 1 500 рублей, а максимальная — 12 792 рубля. Член комитета Госдумы Екатерина Стенякина анонсировала второй пакет мер поддержки россиян, пострадавших из-за санкций против РФ. Всего на социальную поддержку граждан, включая борьбу с безработицей, правительство планирует направить 546 млрд рублей из федерального бюджета в 2022 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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