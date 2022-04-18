18 апреля 2022

В Челябинске продают нефтебазу. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Мегион, цистерны, нефть, хранилище
За хранилище нефти просят 159,5 млн рублей (фото из архива) Фото:

В Челябинске на продажу выставили действующую нефтебазу, расположенную в Тракторозаводском районе. Покупатель просит за комплекс по хранению нефтепродуктов 159 млн 500 тыс. рублей.

«Продается действующая нефтебаза. Объем нефтебазы составляет 2500 кубометров. Стоимость 159 млн 500 тыс. рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Продавец отмечает, что на объект имеется лицензия, есть договоры с хранителями, поставщиками и потребителями. Подъездной путь к нефтехранилищу составляет 1,2 км и находится в собственности.

Объем нефтебазы составляет 2500 м³

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В Челябинске на продажу выставили действующую нефтебазу, расположенную в Тракторозаводском районе. Покупатель просит за комплекс по хранению нефтепродуктов 159 млн 500 тыс. рублей. «Продается действующая нефтебаза. Объем нефтебазы составляет 2500 кубометров. Стоимость 159 млн 500 тыс. рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Продавец отмечает, что на объект имеется лицензия, есть договоры с хранителями, поставщиками и потребителями. Подъездной путь к нефтехранилищу составляет 1,2 км и находится в собственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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