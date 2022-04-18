За хранилище нефти просят 159,5 млн рублей (фото из архива)
В Челябинске на продажу выставили действующую нефтебазу, расположенную в Тракторозаводском районе. Покупатель просит за комплекс по хранению нефтепродуктов 159 млн 500 тыс. рублей.
«Продается действующая нефтебаза. Объем нефтебазы составляет 2500 кубометров. Стоимость 159 млн 500 тыс. рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Продавец отмечает, что на объект имеется лицензия, есть договоры с хранителями, поставщиками и потребителями. Подъездной путь к нефтехранилищу составляет 1,2 км и находится в собственности.
Объем нефтебазы составляет 2500 м³
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